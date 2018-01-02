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Ψαριά από την «κόλαση»! Τρομακτικές φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε: 02.01.2018 | 19:11
Ψαριά από την «κόλαση»! Τρομακτικές φωτογραφίες | Newsit.gr

Δεν χρειάστηκε παρά να ανεβάσει φωτογραφίες από τις ψαριές του για να γίνει διάσημος ο Roman Fedortsov.

Ο Ρώσος ψαράς ανεβάζει φωτογραφίες από τα παράξενα πλάσματα που βγάζει με τα δίχτυα του.

Αυτή τη φορά επέστρεψε με ένα ακόμα παράξενο πλάσμα από τα βάθη του ωκεανού και δεν άργησε να γίνει viral.

O Roman εργάζεται σε μηχανότρατα με έδρα το Murmansk στη βορειοδυτική Ρωσία. Το πλοίο συνήθως διασχίζει τις θάλασσες του Αρκτικού Ωκεανού.

‪ Yesterday Biologists has caught a frilled shark off the coast of Portugal. But on sites only my photo. Well, here’s another normal picture) Вчера в новостях прошло, что у побережья Португалии биологи поймали плащеносную акулу. Фото у них было смазанное, поэтому, наверное, стали использовать мои фото. Тем, кому интересно, вот эта акула. Поймана у берегов Мавритании #FishingDaily #instagramfishing #fish #fishing #instafishing #instafish

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account) στις

Έχει ανεβάσει και φωτογραφίες από πλάσματα που έβγαλαν με την ψαριά τους στις ακτές της Αφρικής.

Μερικά από τα ψάρια είναι εκπληκτικά όμορφα ενώ άλλα είναι σαν βγαλμένα από την κόλαση!

Fall asleep… We are waiting for You… Засыпай… Мы ждем тебя…

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The Beauty from the Sea Bottom. Красота со дна морского

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Πηγή: RT

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