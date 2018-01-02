Ψαριά από την «κόλαση»! Τρομακτικές φωτογραφίες
Ο Ρώσος ψαράς ανεβάζει φωτογραφίες από τα παράξενα πλάσματα που βγάζει με τα δίχτυα του.
Linophryne Brevibarbata, commonly called the “Bearded SeaDevils”. This is a female). Male much smaller than female. Удильщик. Обычно называют «Бородатый Морской Дьявол». Это девочка 😜. Самцы в разы меньше #FishingDaily #instagramfishing #fish #fishing #instafishing #instafish За фото спасибо Андрею Долгову(ПИНРО)
Αυτή τη φορά επέστρεψε με ένα ακόμα παράξενο πλάσμα από τα βάθη του ωκεανού και δεν άργησε να γίνει viral.
O Roman εργάζεται σε μηχανότρατα με έδρα το Murmansk στη βορειοδυτική Ρωσία. Το πλοίο συνήθως διασχίζει τις θάλασσες του Αρκτικού Ωκεανού.
Yesterday Biologists has caught a frilled shark off the coast of Portugal. But on sites only my photo. Well, here’s another normal picture) Вчера в новостях прошло, что у побережья Португалии биологи поймали плащеносную акулу. Фото у них было смазанное, поэтому, наверное, стали использовать мои фото. Тем, кому интересно, вот эта акула. Поймана у берегов Мавритании #FishingDaily #instagramfishing #fish #fishing #instafishing #instafish
Έχει ανεβάσει και φωτογραφίες από πλάσματα που έβγαλαν με την ψαριά τους στις ακτές της Αφρικής.
Μερικά από τα ψάρια είναι εκπληκτικά όμορφα ενώ άλλα είναι σαν βγαλμένα από την κόλαση!
Hello from Hell… pic.twitter.com/HsWXkbmOyH
— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 1, 2017
My new photo of #frilledshark pic.twitter.com/PaGQVB8gpj
— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 2, 2017
ScaryBeauty on my hands pic.twitter.com/X6lFoyMfps
— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 8, 2017
Πηγή: RT