Σε ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν προτρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ – «Πυρά» και στον Ομπάμα

«Το Ιράν αποτυγχάνει σε όλα τα επίπεδα, παρά την πολύ κακή συμφωνία που πέρασε με την κυβέρνηση Ομπάμα», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Ο μεγάλος ιρανικός λαός καταπιέζεται εδώ και χρόνια. Πεινάει για τροφή και ελευθερία. Ο πλούτος του Ιράν έχει κατασχεθεί, όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό».

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Ιανουαρίου 2018