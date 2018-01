Τριάντα δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους 30 Ιρανοί, αγνοούνται έπειτα από τη σύγκρουση πλοίων στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

Συγκεκριμένα συγκρούστηκαν ένα φορτηγό πλοίο κι ένα δεξαμενόπλοιο. Στο τελευταίο, μάλιστα, ξέσπασε πυρκαγιά μετά το ατύχημα. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

Μετά τη σύγκρουση, που σημειώθηκε χθες γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας), στο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 136.000 τόνους πετρελαίου «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά».

Η τύχη του πληρώματός του, που αποτελείτο από 32 άτομα, 30 Ιρανούς και δύο πολίτες του Μπανγκλαντές, αγνοείται. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το οποίο διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του πως το άλλο πλοίο, ένα κινεζικό μεταφορικό πλοίο, «δεν υπέστη ζημιές που να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του», και πως το πλήρωμά του διασώθηκε.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές

32 crew members are missing as oil tanker carrying oil from Iran collides with cargo ship off eastern China. Those missing are 30 Iranians, two Bangladeshis pic.twitter.com/MBuyrH7h6N

Tanker ablaze, 32 missing after collision off China and carrying 136,000 tonnes of oil condensate, caught fire following the collision and its crew of 32, including two Bangladeshis, were missing, the ministry said in a statement https://t.co/cv6aO1QtpH via @ChannelNewsAsia pic.twitter.com/3S5xiAhe94

— Lluís Ahicart (@lluisahicart) January 7, 2018