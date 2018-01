Θρήνος για έφηβο! Πέθανε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Έπαιζε ρώσικη ρουλέτα

Ο έφηβος είχε φτάσει σε σπίτι στο Όρεγκον με ένα όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε για να παίξει ρώσικη ρουλέτα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στην περιοχή λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Αρχικά εκτίμησαν ότι ο έφηβος αυτοκτόνησε.

Sherwood Police now confirm, based on witness interviews, that a teen boy showed up to mobile home with gun, played Russian roulette and fatally shot himself. https://t.co/qAzAFW2iKg #KOIN6News pic.twitter.com/UGo8Kio37F

— Brent Weisberg (@BrentKOIN) January 1, 2018