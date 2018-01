Τουρκία: Περιμένουμε την άμεση έκδοση των 8 στρατιωτικών

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας μετά την αναστολή του ασύλου που είχε δοθεί σε έναν από τους αξιωματικούς.

Ο Μπεκίρ Μποζντάγκ μάλιστα έκανε την δήλωσε αυτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου, που σημαίνει ότι η θέση αυτή είναι και θέση της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται πως άσχετα με την χορήγηση ασύλου, ο Άρειος Πάγος έχει αποφασίσει να μην εκδοθεί στην Τουρκία κανείς από τους 8 αξιωματικούς.

Turkey expects extradition of 8 ex-officers from Greece 'as soon as possible': Turkish Deputy PM https://t.co/AQgfDZS2MG pic.twitter.com/Z7Z8JbhYv4

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 8 Ιανουαρίου 2018