Η φράση "μην σου τύχει" ταιριάζει γάντι στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε. Είναι από ένα χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία με σκιερ να έχουν παγιδευτεί λόγω της κακοκαιρίας.

Στο χιονοδρομικό, φυσούσαν ισχυροί άνεμοι. Τόσο ισχυροί, που κουνούσαν πέρα δώθε τα λιφτ σαν καρυδότσουφλα. Και οι δόλιοι σκιερ που ήταν πάνω σε αυτά μπορούσαν να κάνουν μόνο το σταυρό τους…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Video captures trapped skiers being thrown around in a chairlift during a snow storm in Austria pic.twitter.com/l7hUPKXBIO

