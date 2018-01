Τραμπ: «Αποκύημα φαντασίας» το βιβλίο «Φωτιά και Οργή» – «Απατεώνας» ο συγγραφέας του

«Απατεώνα» αποκάλεσε σήμερα (06.01.2017) ο Ντόναλντ Τραμπ, από το Καμπ Ντέιβιντ, όπου συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον συγγραφέα του βιβλίου «Φωτιά και Οργή» Μάικλ Γουόλφ, σημειώνοντας ότι το σύγγραμμά του είναι ένα «αποκύημα φαντασίας».

«Νομίζω ότι είναι ντροπή» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος κι επανέλαβε ότι δεν έδωσε ποτέ στον Γουόλφ συνέντευξη για το βιβλίο, ενώ κατηγόρησε τον πρώην σύμβουλό του Στιβ Μπάνον, τον οποίο αποκάλεσε «τσαπουτσούλη Στιβ», ότι εκείνος ήταν που έδωσε πρόσβαση στον Γουολφ στον Λευκό Οίκο.

Ο Μάικλ Γουόλφ «δεν με γνωρίζει καθόλου και δεν μου πήρε ποτέ συνέντευξη» αφότου ανέλαβα καθήκοντα στον Λευκό Οίκο, τόνισε, λέγοντας ότι οι τρεις ώρες που διήρκησε η συνέντευξη, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος συγγραφέας, δεν υπήρξαν ποτέ παρά μόνο στην «φαντασία του».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Καμπ Ντέιβιντ ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε εκ νέου τους ισχυρισμούς του Γουόλφ ότι ακόμα και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του διατυπώνουν αμφιβολίες για τις ικανότητές του.

Σε αυτό το κλίμα, ο μεγιστάνας είπε ότι υπήρξε ένας «πολύ εξαίρετος μαθητής» και είχε «φοβερή επιτυχία».

Τραμπ: Είμαι πνευματικά σταθερός και ιδιοφυής

Νωρίτερα, (σ.σ. μεσημέρι Σαββάτου για την Ελλάδα) ήρθε ένα νέο μπαράζ tweets από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν βρίζει κανέναν. Αυτή τη φορά μιλά για τον εαυτό του και μόνο. Πόσο έξυπνος είναι. Μάλλον, όχι απλά έξυπνος. Ιδιοφυής. Και πνευματικά σταθερός.

Η αναφορά στην πνευματική του σταθερότητα έχει να κάνει με το γεγονός (όπως λέει σε tweet του) κάποιοι θυμήθηκαν τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάϊμερ.

«Πρώτα που η ρωσική συνωμοσία, μετά από ένα χρόνο ερευνών, αποδείχθηκε πως ήταν μια τεράστια απάτη, οι Δημοκρατικοί και τα σκυλιά τους, τα media των Fake News, παίζουν το χαρτί Ρόναλντ Ρίγκαν και ουρλιάζουν για πνευματική σταθερότητα και εξυπνάδα…

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

… Στην πραγματικότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου, δυο από τα σπουδαιότερα στοιχεία μου ήταν η πνευματική σταθερότητα και το να είμαι πραγματικά έξυπνος. Η διεφθαρμένη Χίλαρι Κλίντον επίσης έπαιξε αυτά τα χαρτιά και, όπως όλοι ξέρουν, έπεσε στη φωτιά. Έγινα από ένας ΠΟΛΥ επιτυχημένος επιχειρηματίας σε κορυφαίο σταρ της τηλεόρασης και πρόεδρος των ΗΠΑ (με την πρώτη μου προσπάθεια). Νομίζω ότι αυτό με κατατάσσει σαν όχι έξυπνο αλλά ιδιοφυία… και μια πολύ σταθερή (σ.σ. πνευματικά εννοεί) ιδιοφυία σε αυτό!».

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

«Το βιβλίο αυτό θα είναι το τέλος του»

Όλα αυτά ενώ ο Μάικλ Γουλφ δεν παίρνει ούτε… λήξη απ’ όσα έχει γράψει πίσω. Και μάλιστα υποστηρίζει πως το βιβλίο του θα είναι εκείνο που θα βάλει τέλος στην προεδρία Τραμπ. Και θα «ρίξει» τον Αμερικανό πρόεδρο!

Ο Μάικλ Γουλφ δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC πως το συμπέρασμά του στο βιβλίο «Fire and Fury: Inside the Trump White House» ότι ο Τραμπ δεν είναι κατάλληλος για τη δουλειά αυτή γίνεται μια ευρέως διαδεδομένη άποψη.

«Νομίζω πως ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα του βιβλίου μέχρι τώρα είναι μια πολύ σαφής εντύπωση «ο βασιλιάς είναι γυμνός»» είπε ο Γουλφ.

«Η ιστορία που διηγήθηκα φαίνεται να παρουσιάζει την προεδρία του με τέτοιον τρόπο ώστε να λέει πως δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του», είπε ο Γουλφ. «Ξαφνικά παντού ο κόσμος λέει «Θεέ μου, είναι αλήθεια, είναι γυμνός». Αυτό είναι το υπόβαθρο στην αντίληψη και την κατανόηση που τελικά θα θέσει τέρμα… σε αυτή την προεδρία».

Το βιβλίο παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ σαν ένα κακομαθημένο παιδί. Σαν ένα παιδί που δεν… κοιμάται πολύ, θέλει οι εντολές του να εκτελούνται αυτόματα. Σαν έναν άνθρωπο που δεν ήθελε να κερδίσει τις εκλογές. Σαν έναν «γυμνό βασιλιά» όπως τον περιέγραψε ο συγγραφέας.