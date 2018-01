Τραμπ: Διεφθαρμένη η Ιρανική κυβέρνηση – Ιράν: Κοίτα καλύτερα τα εκατομμύρια Αμερικανούς που λιμοκτονούν

«Οι Ιρανοί αντιδρούν επιτέλους κατά του ωμού και διεφθαρμένου ιρανικού καθεστώτος», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Ο λαός έχει λίγο φαγητό, έναν ισχυρό πληθωρισμό και καθόλου ανθρώπινα δικαιώματα», προσθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει «επιθέσεις» στην Τεχεράνη από τότε που άρχισαν οι διαμαρτυρίες στο Ιράν.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ιανουαρίου 2018