Τραμπ: Χάρη σε μένα πιθανές οι συνομιλίες ανάμεσα σε Βόρεια και Νότια Κορέα

«Με όλους αυτούς τους αποτυχημένους ‘ειδικούς’ που λένε την άποψή τους, πιστεύει άραγε κανείς πραγματικά ότι θα διεξάγονταν συνομιλίες και διάλογος ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή, αν δεν ήμουν σταθερός, ισχυρός και πρόθυμος να δεσμεύσω την πλήρη ‘ισχύ’ μας εναντίον του Βορρά;», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter προσθέτοντας πως «οι συνομιλίες είναι καλό πράγμα!»

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018