Βραζιλία: Συνέλαβαν τον Χοσέ Γκονσάλες Βαλένσια, το… αντίπαλο δέος του «Ελ Τσάπο»

Ο Χοσέ Γκονσάλες Βαλένσια, μεγαλοστέλεχος του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο συνελήφθη στη Βραζιλία. Είχε μπει στη χώρα ως τουρίστας από τη Βολιβία. Θεωρείται το… «αντίπαλο δέος» του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, «Ελ Τσάπο».

Το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο έχει γίνει ένα από τα ισχυρότερα στο Μεξικό. Ο 42χρονος Χοσέ Γκονσάλες Βαλένσια θεωρείται ηγετικό του στέλεχος και οι αρχές της Βραζιλίας θα τον εκδώσουν στις ΗΠΑ. Το ίδιο, άλλωστε, έχει γίνει και με τον «Ελ Τσάπο».

Η Νέα Γενιά του Χαλίσκο ήταν αρχικά μια μικρή και άσημη συμμορία. Σύντομα, όμως, αύξησε τη δύναμή της. Και τα τελευταία χρόνια «κατάφερε» να συγκρούεται με το καρτέλ Σιναλόα του άλλοτε πανίσχυρου βαρόνου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Και φυσικά η μάχη γίνεται για την πρωτοκαθεδρία στην εμπορία ναρκωτικών στο Μεξικό.

#Jafett #was the name in the false bolivian ID of the #CJNG #Jalisco boss José González Valencia, #La Chepa arrested near #Fortaleza #Brasil pic.twitter.com/LwzqlcyGS5

