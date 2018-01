Βρέχει ιγκουάνα στην Φλόριντα!

Η θερμοκρασία κατρακύλησε στην Φλόριντα στους 4 βαθμούς Κελσίου και η επίδραση του κρύου επηρέασε κυρίως τα καημένα τα ιγκουάνα.

Τα μικρά πράσινα ιγκουάνα που δεν αντέχουν το κρύο, αντιδρούν στο ψύχος κατεβάζοντας διακόπτες. Αποτέλεσμα; Να συμβαίνει αυτό ενω είναι σκαρφαλωμένα στα κλαριά των δέντρων με αποτέλεσμα να πέφτουν ξερά στο έδαφος!

Όπως η φωτογραφία που ανέβασε ο αρθρογράφος από το Παλμ Μπιτς, Frank Cerabino στο twitter. Το μικρό ιγκουάνα κείτεται ακίνητο δίπλα στην πισίνα του.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx

