Χάος στην Ελβετία από την κακοκαιρία! Οι άνεμοι εκτροχίασαν τρένο – Οκτώ τραυματίες

Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν ένα τρένο, εκτροχιάζοντάς το, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι. Ο άνεμος ανέτρεψε το πρώτο βαγόνι του περιφερειακού τρένου Μοντρέ-Μπερνέζ Όμπερλαντ (MOB) κοντά στο Λενκ, την κεντρική Ελβετία. «Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο», σχολίασε έκπληκτος ένας εκπρόσωπος του ΜΟΒ.

Οι ριπές του ανέμου στην κορυφή Πιλάτους, κοντά στη Λουκέρνη, έφταναν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η καταγραφή της ταχύτητας του ανέμου, το 1981. Η μετεωρολογική υπηρεσια έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα. Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, σε ορισμένες περιοχές διακόπηκαν τα δρομολόγια των φεριμπότ και ματαιώθηκαν πολλές πτήσεις.

Σε ενημερωτικούς ιστοτόπους αναρτήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο του χάους: ένα ελαφρύ, μικρό αεροσκάφος αναποδογύρισε στο Στανς, η σκαλωσιά σε ένα εργοτάξιο κοντά στη Λουκέρνη γκρεμίστηκε και νταλίκες ανατράπηκαν σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους.

Πολλοί άνθρωποι αποκλείστηκαν πάνω σε ένα χιονοδρομικό αναβατόριο στο Ζανκτ Γκάλεν, όταν δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν στις γραμμές μεταφοράς.

Στη Βέρνη, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό έσπασε το μεσημέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς από τον κορμό, ύψους 13 μέτρων και βάρους 2,4 τόνων, που έπεσε στο οδόστρωμα, όπως μετέδωσε το ελβετικό τηλεοπτικό κανάλι RTS.

Storm #Burglind bringing an abrupt end to Christmas here in #Bern. pic.twitter.com/wfQysuA9uR

— Imogen Foulkes (@ImogenFoulkes) January 3, 2018