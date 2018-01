Δύσκολες μέρες για τους κατοίκους στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και αλλού, τα πάντα έχουν καλυφθεί από στρώμα πάγου. Χιόνι παντού και προβλήματα. Κι όπου δεν το… έστρωσε, από τις πολικές θερμοκρασίες πάγωσε το νερό που πλημμύρισε στους δρόμους.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τις δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και σε άλλες πόλεις του βορειοανατολικού τμήματος των ΗΠΑ. Τα πάντα καλυμμένα από ένα λευκό «σεντόνι». Δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πυκνό χιόνι που έχει παραλύσει τις πολιτείες της χώρας εδώ και μέρες.

Στην Αστόρια, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του newsit.gr, τα πράγματα είναι δύσκολα ακόμη και για να μπει κάποιος στο σπίτι του. Αυτοκίνητα καλυμμένα από το χιόνι σχεδόν ως τη μέση. Τα τρένα κινούνται αλλά… δύσκολα.

Στην εμβληματική γέφυρα του Μπρούκλιν (όταν… φαίνεται λόγω της ομίχλης) ένας άνδρας αποφάσισε να… περπατήσει και έγινε παγάκι!

Στο διεθνές αεροδρόμιο JFK, τα πάντα παρέλυσαν και εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Από τη Νέα Υόρκη, στη Βοστώνη

Η Βοστώνη μπορεί να μην έχει τόσο χιόνι όσο η Νέα Υόρκη, αλλά το κρύο παγώνει τα πάντα. Όπως το νερό που κυλάει στους δρόμους. Οι φωτογραφίες των πρακτορείων αλλά στα social media δείχνουν κομμάτια από πάγο σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

.@BostonGlobe's Craig F. Walker was in Scituate on Thursday when he captured waves crashing into homes on Turner Road. https://t.co/FdiSHqClHn pic.twitter.com/vvULwi8MX0 — Boston.com (@BostonDotCom) January 5, 2018

Revere, Beachmont area, thanks Sharyn Woodman pic.twitter.com/eDq0lLwI3h — Terry Eliasen (@TerryWBZ) January 4, 2018

Freezing floodwaters swamped cars on this street near Boston as high tide combines with snowstorm to inundate coastal Massachusetts with icy water. https://t.co/n61v7aeDBJ pic.twitter.com/doXKwK1b4f — ABC News (@ABC) January 5, 2018

Αυτοκίνητα «εγκλωβίστηκαν» και πυροσβέστες μετέφεραν τους οδηγούς στους ώμους. Χρειάστηκε να κάνουν διασώσεις με… βάρκες, που γλιστρούσαν πάνω στον πάγο!

Firefighters deployed lifeboats to help rescue people stranded by freezing floodwaters in Boston. «Just a typical water rescue.» https://t.co/OIRy7D6QN8 pic.twitter.com/CuATDXgxt2 — ABC News (@ABC) January 5, 2018

Video captures fire truck driving through deep floodwaters in Boston as a major winter storm flooded streets with icy water. https://t.co/vHCpmHVieh pic.twitter.com/jXLKQvQuAT — ABC News (@ABC) January 4, 2018

Η αστυνομία ανέλαβε να μεταφέρει από και προς τα νοσοκομεία τους γιατρούς.