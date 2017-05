Αντζελίνα Τζολί και Παξ: Δείπνο για δύο τη Γιορτή της Μητέρας [pic]

Η σούπερ σταρ, που έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες έκδοσης του διαζυγίου της με τον Πιτ, αποφάσισε να περάσει την γιορτινή αυτή μέρα μόνο με τον 13χρονο γιο της Παξ, με τον οποίο και πήγε για φαγητό. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν από το φωτογραφικό φακό στο Tao Asian Bistro στο Λος Άντζελες και η Αντζελίνα φορούσε ένα μαύρο κοκτέιλ φόρεμα με δαντέλα.

«Είχε πολύ καλή διάθεση. Μίλησε με το προσωπικό του εστιατορίου, αλλά όλη της η προσοχή ήταν στραμμένη στον Παξ», δήλωσε πηγή που επικαλείται το περιοδικό Page Six, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου κοίταζε ένα τσοπ στικ σε σχήμα γκέισα που έγραφε επάνω «κλεμμένο από τον Τάο» και άρχισε να το σπάει. «Περνούσε πολύ ωραία. Φαινόταν ευτυχισμένη», δήλωσε η πηγή στο περιοδικό.

