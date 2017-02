Britney Spears: Tο καυτό ατύχημα στη σκηνή - Τραγουδούσε με το στήθος της έξω από το κορμάκι! [pics,vid]

Οοps, she did it again! H Britney Spears ξέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο, ανεξάρτητα αν το σχεδιάζει ή όχι. Το βράδυ της Τετάρτης, χάρισε στους θαυμαστές της ένα υπερθέαμα, αφού είχε ένα καυτό ατύχημα στη σκηνή. Στα μέσα του τραγουδιού οοps, "i did it again" "βγήκε" έξω από το πράσινο κορμάκι το στήθος της και τραγουδούσε σε αυτή την κατάσταση δίχως να τη νοιάζει ιδιαίτερα...Mπορεί να συμβεί σε όλους φυσικά, αλλα΄οι θαυμαστές της ήταν εκεί να καταγράψουν τα πάντα... Παραμένει κακό κορίτσι!

