Δραματική μεταμόρφωση του Μπραντ Πιτ! Σκιά του εαυτού του! [pics]

Ο Μπραντ Πιτ, εν μέσω της πικρής δικαστικής του διαμάχης με την Αντζελίνα Τζολί για την επιμέλεια των 6 τους παιδιών, έχει χάσει πολλά κιλά, σε σημείο που να ανησυχούν για την υγεία του.

Η δραματική μεταμόρφωση στην εμφάνιση του πιο λαμπερού ηθοποιού προκαλεί ανησυχία, με την Αντζελίνα Τζολί στην αρχή της δικαστικής τους διαμάχης να υποστηρίζει πως δεν είναι καλός πατέρας, αμαυρώνοντας την εικόνα του Μπραντ Πιτ.

Brad Pitt looks gaunt before riding off on BMW motorcycle https://t.co/9BdpgG4B7v pic.twitter.com/FGUu9xSlzQ