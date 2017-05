Εμφάνιση σοκ! Αγνώριστη η Πάμελα Άντερσον! [pics]

Η 49χρονη Πάμελα Άντερσον εμφανίστηκε κυριολεκτικά αγνώριστη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, με άπαντες να σχολιάζουν το πραγματικά νέο της πρόσωπο. Το άλλοτε σύμβολο του σεξ στα 90's έδειξε ξανά το νέο της πρόσωπο κατά την εμφάνισή της στο Le Meridien Beach Plaza Hotel στο Μονακό το βράδυ της Παρασκευής.

Η Πάμελα Άντερστον έφτασε στην πρεμιέρα της ταινίας 120 Beats Per Minute στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2017 πριν από μία εβδομάδα και η εμφάνισή της δεν έμεινε από κανέναν ασχολίαστη. Οι περισσότεροι θαυμαστές της πιστεύουν ότι η δραματική αλλαγή οφείλεται στο... νυστέρι πριν από την άφιξή της στη Γαλλία. Απτόητη και παρά τα όσα ακούγονταν η Πάμελα Άντερσον εμφανίστηκε αμακιγιάριστη 4 μέρες αργότερα στο πάρτι De Grisogono Love On The Rocks με την Πάρις Χίλτον.

@syqau I can see a big chest in this picture, but still not Pamela Anderson... It's obvious why no one likes it!