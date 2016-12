Κολάζει ξανά η Kylie Jenner!

Η 19χρονη πυροδότησε τις εικασίες πως έκανε πλαστική στήθους μετά τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στην εβδομάδα με ένα εφαρμοστό top. Παρά τα όσα λέγονται, η μικρή του Keeping Up With The Kardashian's έριξε λάδι στη φωτιά, ανεβάζοντας μια ακόμα σέξι φωτογραφία της.

Φυσικά και σε αυτή τη φωτογραφία το στήθος της εμφανίζεται μεγαλύτερο, με πολλούς followers της να τη ρωτούν ανοιχτά αν έκανε αυξητική. Μέσα στη χρονιά η 19χρονη είχε αρνηθεί τις φήμες. Σε ένα από τα σχόλια που τη ρωτούσαν ποιο είναι το μυστικό της, η Kylie Jenner απάντησε "πολλές πληροφορίες, αλλά είναι αυτή η περίοδος του μήνα lol. Θα ξεφουσκώσουν σύντομα και τότε θα είναι μια πολύ θλιβερή μέρα".

Πηγή: TheSun