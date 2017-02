The Voice: Στην τελική ευθεία για τα live - Βίντεο με τις καλύτερες στιγμές μέχρι σήμερα

Τα συναρπαστικά knock outs ξεκαθάρισαν ποιοι παίκτες θα μείνουν και δίνουν τη σκυτάλη τους στα συγκλονιστικά live του The Voice Of Greece. Όλα τα επεισόδια όμως μέχρι σήμερα μας πρόσφεραν αξέχαστες στιγμές γέλιου, συγκίνησης, αγωνίας και θαυμασμού για τις ικανότητες των παικτών. Φυσικά, την παράσταση έκλεψαν οι 4 coaches του The Voice που ενίσχυσαν αυτές τις στιγμές με την παρουσία τους. Ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς. Δείτε τις καλύτερες στιγμές