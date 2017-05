Eurovision 2017 - Ημιτελικός: Η Demy, η πρόκριση και η τηλεθέαση [vid]

Η πρώτη μεγάλη βραδιά της Eurovivion 2017 βρήκε την Ελλάδα να περνάει στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα με την Demy και το This Is Love, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2017, πέρασε στο τελικό που θα γίνει το Σάββατο. Έκπληξη θεωρείται η πρόκριση της Μολδαβίας και της Πολωνίας στον τελικό της Eurovision 2017, αλλά και ο αποκλεισμός Φινλανδίας και Μαυροβουνίου.

Ο Hovig με εξαιρετική ερμηνεία έδωσε το εισιτήριο και στην Κύπρο. Άλλες 8 χώρες συμπλήρωσαν την δεκάδα που θα δώσει τη μεγάλη μάχη σε τέσσερις μέρες στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις για τη Eurovision 2017.

Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκαν οι: Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα, Σουηδία, Πορτογαλία, Πολωνία, Αρμενία, Αυστραλία, Κύπρος, Βέλγιο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον τελικό της Eurovision 2017 βρίσκονται η διοργανώτρια Ουκρανία και οι Big 5 (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία).

Η Ελλάδα εμφανίστηκε στη δέκατη θέση του Α' Ημιτελικού της Eurovision 2017 με την Demy και το τραγούδι «This Is Love» σε σύνθεση-παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Romy Papadea & John Ballard. Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Δείτε εδώ την εμφάνιση της Demy.



Δείτε εδώ αποσπάσματα από τις εμφανίσεις όλων των χωρών που εμφανίστηκαν στον Α' Ημιτελικό της Eurovsion 2017.

Η Κύπρος εκπροσωπείται στην Eurovision 2017 από τον Hoviq, τον οποίο όλοι θυμόμαστε από τη συμμετοχή του στο X Factor. Ο γνωστός τραγουδιστής βγήκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι Gravity, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Δείτε εδώ την εμφάνισή του στο ημιτελικό της Eurovision 2017.

H Demy με το This Is Love πέρασε με ευκολία στον τελικό της Eurovision 2017. Η τηλεθέαση της ΕΡΤ, όμως, έδωσε μάχη για να καταφέρει να παραμείνει σε διψήφια νούμερα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο Α΄Ημιτελικός της Eurovision 2017 περιορίστηκε στο 12,4% στο σύνολο κοινού και στο 11,7% στις ηλικίες 15-44. Μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε μεταξύ 22:45 – 23:00, όταν βγήκε στη σκηνή η Demy με το This Is Love. Σε εκείνο το τέταρτο η τηλεθέαση της Eurovision έφτασε στο 15,2%.