Η Δούκισσα Νομικού δίνει πρώτη φορά απαντήσεις για τον γάμο της, τα κλάματα και την αλλαγή στο επίθετο!

Η Δούκισσα Νομικού βρέθηκε στο επίκεντρο του lifestyle ρεπορτάζ μετά τον γάμο της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Η Μύκονος έλαμψε την προηγούμενη εβδομάδα. Η παρουσιάστρια πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον γάμο, στο So You Think You Can Dance. Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό το σημαντικό γεγονός της ζωής της. Στα παρασκήνια, όμως, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις...