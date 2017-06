Πέθανε ο δημοσιογράφος Κώστας Εφήμερος

Ο Κώστας Εφήμερος έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 42 ετών. Αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα και το 2008 είχε υποστεί έμφραγμα. Ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

Την είδηση του θανάτού του, επιβεβαίωσε μέσω facebook και η σύντροφος της ζωής του και μητέρα των παιδιών του, Γρανέτα Καρατζά που τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

“Ο Κώστας μου έφυγε πριν δύο ώρες. Ήμασταν πιο ευτυχισμένοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ” έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό.

Ποιος ήταν

Ο Κώστας Εφήμερος (Παπαδόπουλος) ήταν εκδότης του ThePressProject και ιδιοκτήτης της εταιρίας πληροφορικής BitsnBytes.

Ήταν μέλος των European Center for Press and Media Freedom, International Press Institute, Osservartorio Balcani and Caucaso for Media Freedom και συνεργάτης του Wikileaks.

Ήταν επίσης παραγωγός και μέλος της συγγραφικής ομάδας της σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ». Το 2011 οργάνωσε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ Debtocracy.