Survivor: Αποθεώνουν Αγγελόπουλο οι Τούρκοι! `Αυτός είναι ο νικητής`

Και της δύο ημέρες, ο Ντάνος είχε την καλύτερη απόδοση από όλους τους Έλληνες παίκτες, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους φανς της εκπομπής. Μάλιστα, στον τελευταίο γύρο του δεύτερου αγωνίσματος, έχασε από τον Adem Kilicci, αλλά οι Τούρκοι τηλεθεατές είχαν άλλη άποψη, καθώς έχρισαν και τους δυο νικητές. Το twitter πήρε... φωτιά με σχόλια για τον Γιώργο Αγγελόπουλου, που -όπως γράφουν- είναι πολύ δυνατός παίκτης, έχει ήθος και αξίζει να είναι ο νικητής του ελληνικού survivor!

Absolutely I'll watch #survivorGR for gorgios so cool so handsome Like Ilhan Mansiz

Can we change Adem and Giorgos? I want to see Mansız and Giorgos together one more time. #survivorGR