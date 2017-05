Survivor Ελλάδα - Τουρκία: Χαμός για την επέτειο Γενοκτονίας των Ποντίων!

Πριν ακόμα τον πρώτο αγώνα Ελλάδας - Τουρκίας στο Survivor και το φανατικό κοινό του ριάλιτι επιβίωσης από τις δύο χώρες είχε βαφτεί με χρώματα... πολέμου στα social media. Ήταν όλοι έτοιμοι για τη μάχη των εκπροσώπων τους στον Άγιο Δομίνικο, με την ελληνική dream team να χάνει τελικά με 10 - 7 από τους Τούρκους survivors.

Ο σημερινός όμως αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στο Survivor έχει βάλει φωτιά στα social media, καθώς είναι η επέτειος μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Τα πληκτρολόγια έχουν πάρει φωτιά, με το ελληνικό φανατικό κοινό να τα βάζει και με τον Τούρκο παραγωγό που ανέβασε ανήμερα της γενοκτονίας των Ποντίων φωτογραφία του Κεμάλ.

Ακόμα και ο πατέρας του Σάκη Τανιμανίδη, Στέφανος, που είναι επίτιμος προέδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ) και νυν γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑΣΠΕ) κατέκρινε την απόφαση να προβληθεί το επεισόδιο την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων. "Με τον Σάκη έχω αραιή επικοινωνία. Ο Σάκης δεν γνώριζε ότι τα επεισόδια θα παίξουν τώρα, τα γύρισε πριν από 5 μέρες. Θα έπαιζαν την επόμενη εβδομάδα. Διαφωνώ με το κανάλι που παρουσίασε 19 Μαΐου αυτή την εκπομπή, ας το έκανε την άλλη εβδομάδα. Ο Σάκης δεν έχει καμία σχέση με το θέμα και δεν το γνωρίζει" δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή La Biri Biri. "Ο Σάκης είναι δημόσιο πρόσωπο και πρέπει να δέχεται την κριτική. Δεν είναι εκτός κριτικής κανένας Θανάσης. Θεωρώ ότι είναι λάθος που σήμερα παραγωγός και κανάλι παίζουν την εκπομπή. Τον Σάκη τον ενημέρωσα εγώ χθες ότι θα παίξει η εκπομπή. Δεν το γνώριζε γιατί ήταν στο νοσοκομείο", συμπλήρωσε.

Εκτός από το ντέρμπι που περιμένουν όλοι να δουν την εξέλιξή του, οι πιο παρατηρητικοί είδαν ότι στο επεισόδιο που προβλήθηκε στην Τουρκία έχουν κόψει τη σκηνή που ο Γιώργος Αγγελόπουλος κάνει τον σταυρό του μετά από τις νίκες του εναντίον των Τούρκων αντιπάλων του.

Η κόντρα ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους έχει φουντώσει τις τελευταίες ώρες στα social media, με το φανατικό κοινό της γειτονικής χώρας να κάνει αναρτήσεις στο twitter με το ελληνικό hashtag. Δείτε τον "πόλεμο" που έχουν ξεκινήσει στα social media οι φανατικοί τηλεθεατές του Survivor από τις δύο χώρες.

