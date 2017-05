Survivor: Ο single Βασάλος και το `χαρέμι` του!

Ενώ ο Βασάλος τα δίνει όλα στα αγωνίσματα και παλεύει με την ψυχή του σε κάθε αγώνισμα για την ομάδα των μαχητών, δύο γυναίκες υποστηρίζουν πως είναι το άλλο του μισό πίσω στην Ελλάδα και πολλές πολλές άλλες διεκδικούν μια θέση στην καρδιά του. Όμως ο Superman των μαχητών, σύμφωνα με τον συμπαίκτη του Πάνο Αργιανίδη, δήλωνε single στο Survivor και στην πορεία του ριάλιτι επιβίωσης έκλεψε την καρδιά της Τουρκάλας Sabriye, ενώ... love is in the air με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πως ο 28χρονος personal trainer Κωνσταντίνος Βασάλος πριν ξεκινήσει στο Survivor δήλωνε στην κάμερα πως θέλει να ξεφύγει από όλους και απ' όλα! "Ο λόγος που δήλωσα συμμετοχή στο Survivor είναι πρώτον η εμπειρία, δεύτερον το ταξίδι και τρίτον να ξεφύγω από όλους και απ' όλα. Αν κερδίσω τη νίκη μου θα την αφιερώσω στον εαυτό μου γιατί τράβηξα πολλά να φτάσω μέχρι εδώ".

Μάγεψε τη Sabriye - "Τον ερωτεύτηκα"

Φαίνεται πως ακόμα και το χαστούκι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δείγμα ενός μεγάλου έρωτα και στο Survivor επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Έλληνες και Τούρκοι του Survivor ήρθαν πιο κοντά στο γλέντι που στήθηκε μετά τα δύο αγωνίσματα και διασκέδασαν με τις επιτυχίες του Fedon. Αυτός όμως που έκλεψε την καρδιά της Sabriye Şengül ήταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος, με την Τουρκάλα να κάνει το πρώτο βήμα προσφέροντάς του ένα μπολ τζατζίκι.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος από την πλευρά του θέλησε να ανταποδώσει την ευγενική χειρονομία της και της έδωσε ένα λουλούδι και ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, κάνοντας όμως την Τουρκάλα παίκτρια του Survivor να τον χαστουκίσει. Αυτή η κίνηση βέβαια έκρυβε έναν μεγάλο έρωτα που παραδέχτηκε ανοιχτά η Sabriye.

"Αυτός που με επηρέασε πιο πολύ από την ελληνική ομάδα ήταν ο Κωνσταντίνος. Στον προηγούμενο αγώνα δεν τον είχα κοιτάξει τόσο αναλυτικά. Δεν είχα παρατηρήσει τον Έλληνα Κωνσταντίνο πιο πριν... σήμερα στο δείπνο τον παρατήρησα. Δεν είδα κάποιον στη ζωή μου τόσο γλυκό, τόσο θερμόαιμο, τόσο ντροπαλό και τόσο χαριτωμένο. Πραγματικά ήταν πολύ ευγενικός. Ήταν το πιο όμορφο αγόρι που έχω δει στη ζωή μου. Τον ερωτεύτηκα, δεν θα μου ξέφευγε αν ήταν Τούρκος. Πραγματικά ερωτεύτηκα, μακάρι να είχα ένα φλερτ σαν τον Κωνσταντίνο, ντροπαλός, ευγενικός, χαριτωμένος και γλυκός. Θα τον κοίταγα ώρες αν τον έβαζα σε μια βιτρίνα" δήλωσε στην κάμερα η Sabriye του τουρκικού Survivor που είχε αποκαλύψει και στο γλέντι στους συμπαίκτες της πως τον ερωτεύτηκε! Βέβαια το φλερτ προς τον Κωνσταντίνο Βασάλο από την Τουρκάλα Sabriye στάθηκε αφορμή για απίστευτη καζούρα από τους συμπαίκτες του μαχητή, με τον Κώστα Κοκκινάκη να τον προειδοποιεί για... κροσέ μετά το χαστούκι.

Κάτι τρέχει με Βασάλο - Βαλαβάνη

Μπορεί το πέσιμο με τζατζίκι από την Τουρκάλα Sabriye να μην ήταν το καλύτερο για τον Κωνσταντίνο Βασάλο, αλλά ο μαχητής επέλεξε μια μορφή πατροπαράδοτου φλερτ ιντριγκάροντας την αθλητικογράφο με την... αντίζηλο στο Survivor. Εδώ και λίγο καιρό άλλωστε παρακολουθούμε ένα ιδιαίτερο δέσιμο να έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη του Survivor, με τον μαχητή να της προσφέρει την μπλούζα του ως δώρο γενεθλίων και να πέφτει τρελή καζούρα σε διασήμους και μαχητές.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος αποκάλυψε τι του είπε η Τουρκάλα Sabriye στους συμπαίκτες του Σάρα Εσκενάζυ και Κώστα Αναγνωστόπουλο, αλλά και στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη που ήταν στην παρέα. Τη συζήτηση άνοιξε ο μισθοφόρος, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τη Σάρα Εσκενάζυ να σιγοντάρουν για να μάθουν περισσότερα για το φλερτ με την Τουρκάλα πυγμάχο του Survivor. "Υπήρχαν και τα φλερτ και τα παιχνίδια από την Τουρκάλα πυγμάχο προς τον Κωνσταντίνο. Γελάσαμε πάρα πολύ. Το γεγονός ότι ήρθε να του προσφέρει τζατζίκι. Νομίζω αυτό πρέπει να καταγραφεί ως το νούμερο ένα φλερτ με τζατζίκι", σημείωσε χαριτολογώντας η Ευριδίκη Βαλαβάνη που φαίνεται να τρέχει κάτι με τον Κωνσταντίνο Βασάλο όταν της προσέφερε την μπλούζα του για τα γενέθλιά της.

"Έτσι μου είπε στο τέλος. Μου λέει "χάρηκα που σε γνώρισα και θα τα πούμε στη Μύκονο". Λέω δεν μπορώ, έχω κάτι δουλειές. Ναι, θα κοιτάξω… το καρνέ μου και θα σου πω" τους είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να λέει πως πρώτη φορά είδε πέσιμο με τζατζίκι. "Δεν θυμάμαι αν έφαγα από αυτό το συγκεκριμένο τζατζίκι" σημείωσε ο Βασάλος, με τη Βαλαβάνη να συνεχίζει το πείραγμα για την πυγμάχο. "Έτσι θα σε δώσουμε όπου κι όπου; Όχι, πρέπει να τα ξέρουμε όλα για αυτήν. Πρόσεχε μη φας ξύλο" του είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τον Βασάλο να ρωτά αν εγκρίνουν. "Ευρυδίκη εγκρίνεις εσύ; Γιατί; Πες μου" τη ρώτησε ο Βασάλος, με την αθλητικογράφο να λέει πως εγκρίνει γιατί είναι ωραίο κορίτσι.

"Τελευταία νομίζω ότι έχεις γίνει ψιλοχταπόδι και παίζεις διπλό ταμπλό Ελλάδα - Τουρκία. Χταπόδι έχεις γίνει" ήταν το πείραγμα του Γιάννη Σπαλιάρα στον Κωνσταντίνο Βασάλο για το φλερτ με Βαλαβάνη και Sabriye. Ο Βασάλος αστειεύτηκε ότι έχει γίνει "πλοκάμιας", με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο να συνεχίζει την καζούρα στον συμπαίκτη του. "Η κοπέλα μου έδωσε τζατζίκι ρε φίλε, να μην της το ανταποδώσω;", σχολίασε ο Βασάλος, με τον Σπαλιάρα να του λέει ότι στην Τουρκία έτσι κάνουν πρόταση με τζατζίκι. "Εντάξει εγώ είχα τον Κώστα που με έπεισε, δεν θα είχα πάρει το θάρρος", σημείωσε ο Βασάλος. "Εγώ του είπα να πάει να δώσει ένα λουλούδι σαν ένδειξη φιλίας", είπε ο Αναγνωστόπουλος, με τον Βασάλο να συμπληρώνει πως "το προχώρησα λίγο και έδωσα και ένα φιλάκι".

