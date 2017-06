Survivor: Τραυματίστηκε άσχημα ο Αγγελόπουλος και ο μισθοφόρος κέρδισε την ασυλία [vids]

Μια ανάσα πριν τον τελικό του Survivor και τελικά δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Δείτε όσα χάσατε, εσείς οι λίγοι που δεν παρακολουθήσετε το χθεσινό επεισόδιο.

Η επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση της Σάρας

Η προηγούμενη εβδομάδα του Survivor, "έκλεισε" με την αποχώρηση της Σάρας Εσκενάζυ.Υποψήφιοι ήταν αυτή, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Γιάννης Σπαλιάρας και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Η ξανθιά παίκτρια επέστρεψε στην Ελλάδα, οι υπόλοιποι όμως βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και μάχονται για την παραμονή τους και για μια θέση στον τελικό που αναμένεται σύντομα.

"Σίγουρα θα στενοχωρήθηκε αλλά ήταν συνειδητοποιημένη και η ίδια ήταν ικανοποιημένη που έφτασε ως εδώ. Δεν είχε βλέψεις για τελικό νομίζω και η ίδια το είχε πει", δήλωσε ο Κώστας Αναγνωστόπουλος με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη και τον Κωνσταντίνο Βασάλο να συμφωνούν. Ο μισθοφόρος μάλιστα δήλωσε ύστερα ότι το λέει χαριτωμένα αλλά τον ευνοεί το ότι έφυγε η Σάρα, αφού τους νικούσε και ήταν καλή στο στόχο!

"Μια χαρά τώρα θα τρώει η Σάρα", απάντησε ο Βασάλος και ο Σπαλιάρας συνέχισε: "Πάντως εμένα μ' άρεσε έτσι όπως το είπε στο Συμβούλιο του Νησιού. Ήταν λίγο μαγκωμένη, αλλά τα είπε ωραία".





Στο άλλο στρατόπεδο, οι επίσης υποψήφιοι με τη Σάρα, Ντάνος και Ευρυδίκη δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασχολίαστη την αποχώρηση της και πώς εκείνοι την "γλίτωσαν". "Για μένα ήταν αγωνίστρια και σαν παίκτρια και στη συμβίωση ποιος ξέρει τι έκανε. Δεν είναι τυχαίο που έμεινες εσύ. Αγωνιστικά υπερτερούσες και στη συμβίωση όμως νομίζω", σχολίασε ο Γιώργος Αγγελόπουλος απευθυνόμενος στην μοναδική Διάσημη του νησιού, Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

"Δύσκολη μέρα, έμεινα μόνη μου με τα υπόλοιπα αγόρια της παραλίας. Όπως τότε που είχε φύγει η Λάουρα, δεν είναι το ίδιο βέβαια αλλά και με την Σάρα τελευταία είχαμε έρθει πολύ κοντά. Τέρμα και οι κοριτσίστικες συζητήσεις...", είπε λίγο αργότερα στις κάμερες του Survivor, η Βαλαβάνη.

Την επόμενη μέρα, οι παίκτες φάνηκαν αποφασισμένοι να καταθέσουν σώμα και ψυχή για το πολυπόθητο έπαθλο. Μάλιστα, το γνωστό μοντέλο δε δίστασε να πει την άποψή του για το πώς τα ατομικά αγωνίσματα έχουν αλλάξει την ίδια τη συμπεριφορά των παικτών. "Υπάρχουν πολλοί παράγοντες για να φτάσει κάποιος στον τρόπο που φηφίζει. Είναι το συναίσθημα, είναι η λογική και είναι και οι αγωνιστικοί στίβοι. Ίσως όσο περνάει ο καιρός να βγαίνουμε από την νοοτροπία της ομαδικότητας και να το βλέπουμε πιο ατομικό", ανέφερε ο ίδιος.

Αγώνισμα στα... τυφλά



Οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα αγώνισμα που απαιτούσε ταχύτητα, ευλυγισία αλλά πάνω από όλα συγκέντρωση, αφού τα μάτια τους ήταν κλειστά και έτσι έπρεπε να προσέχουν την κάθε κίνησή τους. Συγκεκριμένα, οι παίκτες με δεμένα τα μάτια καλούνταν να περάσουν πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσουν στο τέλος της κούρσας που καθόριζε τον νικητή. Τρία μπαλάκια στα σωστά σημεία ήταν αυτή τη φορά ο τελικός στόχος.



Η μόνη βοήθεια που είχαν ήταν σχοινιά στα δεξιά και αριστερά των εμποδίων, έτσι ώστε να στηριχθούν εκεί και να μη πέσουν. Οι 6 παίκτες του Survivor, έπρεπε να προσέχουν κάθε κίνησή τους για να μη χτυπήσουν το κεφάλι τους σε κάποιο από τα εμπόδια, αφού δεν είχαν κάποια προστασία στο σημείο αυτό. Και το αποκορύφωμα; Αγωνίστηκαν για το πρώτο κολιέ της ασυλίας.

Ο απαράβατος κανόνας στην περίπτωση του χθεσινού αγωνίσματος ήταν, την ώρα που προσπαθούν να βάλουν τους στόχους, να έχουν το ένα τους χέρι πίσω από την πλάτη τους. Οι Διάσημοι φάνηκαν να καταλάβαν τι έπρεπε να κάνουν, αλλά οι Μαχητές συχνά δεν είχαν το χέρι πίσω. Όπως είδαμε σε ματς του Σπαλιάρα και του Μάριου Ιωαννίδη ενάντια στον Ντάνο. Τυχαίο; Κανείς δεν ξέρει, όμως ο Σάκης Τανιμανίδης δεν ανέφερε κάτι και κανείς στον πάγκο δεν έκανε ένσταση για πέναλτι.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σάκης Τανιμανίδης στο προηγούμενο Συμβούλιο του νησιού ανέφερε ότι τα δύο κολιέ της ασυλίας θα διεκδικούνται από τους παίκτες σε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Χθες δηλαδή ο παίκτης που νίκησε εκτός από το το έπαθλο φαγητού, κατέκτησε και το πρώτο κολιέ. Στο αποψινό επεισόδιο θα δοθεί και το δεύτερο και έτσι θα κριθούν ποιοι δύο είναι ασφαλείς στην επόμενη αποχώρηση και θα υποδείξουν ο καθένας από έναν υποψήφιο.

Νεύρα, αγκαλιές, τραυματισμοί

Highlight του χθεσινού αγωνίσματος ήταν η στιγμή που ο Μάριος έχασε από τον Ντάνο και έπεσε στη μία ζωή. Τότε, τα "έβαψε μαύρα", πέφτοντας με τα μούτρα στον πίνακα και δείχνοντας φανερά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα. Άλλωστε, μας έχουν συνηθίσει οι Μαχητές σε τέτοιες αντιδράσεις τους μετά από ήττες τους ενάντια στον Αγγελόπουλο.

Αξέχαστη βέβαια στιγμή ήταν και τότε που αγωνίζονταν ο Βασάλος και η Ευρυδίκη. Στο τσακ, η μοναδική πλέον παίκτρια του Survivor, βρήκε τους στόχους πιο γρήγορα και έτσι "έκλεψε" τη ζωή από τον παίκτη των Μαχητών. Εκείνη του χαμογέλασε, εκείνος την έσπρωξε μεταξύ σοβαρού και αστείου και μια αγκαλιά έδειξε ότι παρά τις προσωπικές νίκες ή ήττες, κόντρες δεν υπάρχουν ανάμεσά στους παίκτες.

Εξαιρετικά κακή διαίσθηση στους... τυφλούς στόχους είχε ο Γιάννης Σπαλιάρας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που αποχώρησε. Μάριος και Ντάνος κινούνταν στα ίδια (χαμηλά) επίπεδα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς. Ο Διάσημος μάλιστα σε μία αναμέτρησή του χτύπησε το κεφάλι και τα δόντια του αλλά αυτό δεν τον έκανε να το βάλει κάτω.

"Αφού φρέναρα. Την άκουσα βασικά. Βρήκαν η μύτη και τα δόντια μαζί. Αφού μετά πήγαινα πιο σιγά, δεν με κατάλαβες; Είχα ζαλιστεί", εξήγησε ο Γιώργος Αγγελόπουλος."Τι θα γίνει θα βγεις ζωντανός από εδώ μέσα;", αναρωτήθηκε η πρώην συμπαίκτρια του, όταν επιβεβαίωσε ότι έγδαρε και το κεφάλι του.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν και η επόμενη που αποχώρησε, όχι από το παιχνίδι του Survivor, αλλά από το χθεσινό ματς. Οι επόμενοι πιο αδύναμοι κρίκοι ήταν ο Μάριος και ο Βασάλος. Ο τελικός δηλαδή εξελίχθηκε ανάμεσα στον μισθοφόρο και τον Ντάνο με νικητή τον πρώτο, που όπως ήταν αναμενόμενο, το πανηγύρισε. "Έσπασε το δάχτυλό του!", ενημέρωσε ο Μάριος τον Αναγνωστόπουλο για τον αντίπαλό του με τον Γιάννη Σπαλιάρα να μη γελά και να αναφέρει: "Τον έχετε τσακίσει!". Πάντως, βίλα ήταν το έπαθλο.... Μαχητής θα το κέρδιζε!

"Αν δεν πάρω το κολιέ αύριο, εγώ σίγουρα θα ξαναείμαι υποψήφια", είπε η Βαλαβάνη με παράπονο που πάλι έχασε έπαθλο με βίλα και ο Ντάνος συμπλήρωσε: "Γιατί εγώ θα την γλιτώσω;".

Μετά τον άθλο των παικτών, ακολουθεί το έπαθλο του νικητή

Ο νικητής Αναγνωστόπουλος μαζί με τον Μάριο και τον Βασάλο απόλαυσαν διαμονή σε υπερπολυτελή βίλα και ένα απολαυστικό γεύμα από τα χεράκια του γνωστού σεφ, Βασίλη Καλλίδη. Όσο για τον Γιάννη Σπαλιάρα...περνά και μόνος του καλά. "Είμαι μόνος μου είναι σαν να είμαι ο νικητής του Survivor, αλλά μπορεί να επισκεφτώ και τα γειτονάκια μου", δήλωσε ο Σπαλιάρας που για άλλη μία φορά τον άφησαν πίσω. Και ποιος τηλεθεατής δεν τον λυπήθηκε με μουσική υπόκρουση το "All by myself" του Eric Carmen...

Όσο λοιπόν τον γνωστό μοντέλο ήταν μόνος του, οι άλλοι τρεις Μαχητές ζούσαν το όνειρο... Τούς περίμενε ένα τεράστιο σπίτι με θέα τη θάλασσα και αμέσως "μπήκαν" στην κουζίνα να βοηθήσουν τον γνωστό Έλληνα σεφ για να ετοιμάσουν όλοι μαζί το γεύμα τους. Οι 3 Μαχητές έφαγαν, ήπιαν, το διασκέδασαν, κοιμήθηκαν σε αναπαυτικά κρεβάτια και οι προϋποθέσεις είναι οι καλύτερες για να ανανεωθούν και να τα δώσουν όλα απόψε, στο δεύτερο παιχνίδι ασυλίας.

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο του Survivor; Ποιος θα είναι ο νικητής του επόμενου ατομικού αγωνίσματος και του δεύτερου κολιέ ασυλίας; Πώς θα συνεχιστεί το κλίμα των Μαχητών και των Διασήμων στα αγωνίσματα; Τελικά ποιοι θα κατακτήσουν μια θέση στον τελικό; Και τι άλλες εκπλήξεις κρύβει το παιχνίδι; Η απάντηση στις τηλεοπτικές μας οθόνες απόψε στις 21:00.

