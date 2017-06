Survivor τρέιλερ: Έχουμε αποχώρηση σήμερα! Τι θα γίνει με την Βαλαβάνη

Μετά την αποχώρηση της Σάρας Εσκενάζυ, ποιά; Πάντως σίγουρα όχι του Κώστα Αναγνωστόπουλο που στο χθεσινό επεισόδιο κέρδισε το πρώτο κολιέ της ασυλίας. Δείτε τι χάσατε χθες και τι να περιμένετε απόψε με τις hot αποκαλύψεις του τρέιλερ...

Οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα αγώνισμα που απαιτούσε ταχύτητα, ευλυγισία αλλά πάνω από όλα συγκέντρωση, αφού τα μάτια τους ήταν κλειστά και έτσι έπρεπε να προσέχουν την κάθε κίνησή τους. Συγκεκριμένα, οι παίκτες με δεμένα τα μάτια καλούνταν να περάσουν πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσουν στο τέλος της κούρσας που καθόριζε τον νικητή. Τρία μπαλάκια στα σωστά σημεία ήταν αυτή τη φορά ο τελικός στόχος.



Η μόνη βοήθεια που είχαν ήταν σχοινιά στα δεξιά και αριστερά των εμποδίων, έτσι ώστε να στηριχθούν εκεί και να μη πέσουν. Οι 6 παίκτες του Survivor, έπρεπε να προσέχουν κάθε κίνησή τους για να μη χτυπήσουν το κεφάλι τους σε κάποιο από τα εμπόδια, αφού δεν είχαν κάποια προστασία στο σημείο αυτό.

Ο απαράβατος κανόνας στην περίπτωση του χθεσινού αγωνίσματος ήταν, την ώρα που προσπαθούν να βάλουν τους στόχους, να έχουν το ένα τους χέρι πίσω από την πλάτη τους. Οι Διάσημοι φάνηκαν να καταλάβαν τι έπρεπε να κάνουν, αλλά οι Μαχητές συχνά δεν είχαν το χέρι πίσω. Όπως είδαμε σε ματς του Σπαλιάρα και του Μάριου Ιωαννίδη ενάντια στον Ντάνο. Τυχαίο; Κανείς δεν ξέρει, όμως ο Σάκης Τανιμανίδης δεν ανέφερε κάτι και κανείς στον πάγκο δεν έκανε ένσταση για πέναλτι.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σάκης Τανιμανίδης στο προηγούμενο Συμβούλιο του νησιού ανέφερε ότι τα δύο κολιέ της ασυλίας θα διεκδικούνται από τους παίκτες σε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Χθες δηλαδή ο παίκτης που νίκησε εκτός από το το έπαθλο φαγητού, κατέκτησε και το πρώτο κολιέ. Σε επόμενο επεισόδιο θα δοθεί και το δεύτερο και έτσι θα κριθούν ποιοι δύο είναι ασφαλείς στην επόμενη αποχώρηση και θα υποδείξουν ο καθένας από έναν υποψήφιο.

Highlight του χθεσινού αγωνίσματος ήταν η στιγμή που ο Μάριος έχασε από τον Ντάνο και έπεσε στη μία ζωή. Τότε, τα "έβαψε μαύρα", πέφτοντας με τα μούτρα στον πίνακα και δείχνοντας φανερά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα. Άλλωστε, μας έχουν συνηθίσει οι Μαχητές σε τέτοιες αντιδράσεις τους μετά από ήττες τους ενάντια στον Αγγελόπουλο.

Αξέχαστη βέβαια στιγμή ήταν και τότε που αγωνίζονταν ο Βασάλος και η Ευρυδίκη. Στο τσακ, η μοναδική πλέον παίκτρια του Survivor, βρήκε τους στόχους πιο γρήγορα και έτσι "έκλεψε" τη ζωή από τον παίκτη των Μαχητών. Εκείνη του χαμογέλασε, εκείνος την έσπρωξε μεταξύ σοβαρού και αστείου και μια αγκαλιά έδειξε ότι παρά τις προσωπικές νίκες ή ήττες, κόντρες δεν υπάρχουν ανάμεσά στους παίκτες.

Ο νικητής Αναγνωστόπουλος μαζί με τον Μάριο και τον Βασάλο απόλαυσαν διαμονή σε υπερπολυτελή βίλα και ένα απολαυστικό γεύμα από τα χεράκια του γνωστού σεφ, Βασίλη Καλλίδη. Όσο για τον Γιάννη Σπαλιάρα...περνά και μόνος του καλά. "Είμαι μόνος μου είναι σαν να είμαι ο νικητής του Survivor, αλλά μπορεί να επισκεφτώ και τα γειτονάκια μου", δήλωσε ο Σπαλιάρας που για άλλη μία φορά τον άφησαν πίσω. Και ποιος τηλεθεατής δεν τον λυπήθηκε με μουσική υπόκρουση το "All by myself" του Eric Carmen...

Και η επόμενη μέρα ξημέρωσε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος για νίκη! "Πλησιάζουμε προς το τέλος, κάθε ασυλία μετρά ακόμη περισσότερο", σχολιάζει στο τρέιλερ ο Σπαλιάρας. "Θα ήθελα να πάω να αγωνιστώ ξανά για το δεύτερο κολιέ γιατί σήμερα πρέπει να το πάρω ή εγώ ή Ευρυδίκη", δηλώνει από την μεριά του ο Αγγελόπουλος.

Το αγώνισμα σήμερα δεν ευνοεί καθόλου την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αφού απαιτεί αποκλειστικά δύναμη στα πόδια και ισορροπία. Οι παίκτες καλούνται να ισορροπούν σε έναν κινούμενο κύλινδρο και να τον σπρώχνουν με τα πόδια τους μπροστά μέχρι να ρίξουν τον αντίπαλό τους. Και η έκπληξη της βραδιάς; Τι και αν είναι Δευτέρα, αποχωρεί παίκτης!



Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο του Survivor; Ποιος θα είναι ο νικητής του επόμενου ατομικού αγωνίσματος και του δεύτερου κολιέ ασυλίας; Πώς θα συνεχιστεί το κλίμα των Μαχητών και των Διασήμων στα αγωνίσματα; Τελικά ποιοι θα κατακτήσουν μια θέση στον τελικό; Και τι άλλες εκπλήξεις κρύβει το παιχνίδι; Η απάντηση στις τηλεοπτικές μας οθόνες απόψε στις 21:00.

