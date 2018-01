Το καινούργιο ριάλιτι που αλλάζει τα δεδομένα – Μεγάλες αλλαγές στο πρόγραμμα

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου το EPSILON βάζοντας γερά μπροστά το «χτίσιμο» στην prime time ζώνη του εξασφάλισε τα δικαιώματα του «Love is Blind» ή «Hear me. Love me. See me» όπως προβάλλεται σε πολλές χώρες και δικαιολογημένα θεωρείται από τα πιο ανατρεπτικά dating show αφού μέχρι και το τελευταίο… πλάνο του κάθε επεισοδίου όλα μπορούν να αλλάξουν.

Με δύο λόγια το concept έχει να κάνει με «τυφλά ραντεβού». Εντελώς… τυφλά αφού κάποια γυναίκα (αλλά και άντρας κάποιες φορές) καλείται να επιλέξει τον ιδανικό σύντροφο ανάμεσα σε τρεις υποψήφιους χωρίς να τους βλέπει, αλλά μόνο ακούγοντας και παρακολουθώντας την καθημερινότητά τους, γνωρίζοντας τους φίλους και την οικογένειά τους και ό,τι ακόμα μπορούν να σκεφτούν για να κερδίσουν τον έρωτά της. Κι όταν λέω «παρακολουθώντας» κυριολεκτώ αφού οι τρεις υποψήφιοι έχουν πάνω τους κάμερα που δείχνει όλες τις δραστηριότητές τους αλλά χωρίς να αποκαλύπτουν καθόλου το πρόσωπο ή το σώμα τους. Έτσι η γυναίκα τους ακούει αλλά δεν ξέρει πώς είναι και καλείται να επιλέξει με ποιο από τα τρία πρόσωπα θέλει να προχωρήσει. Μετά την επιλογή λοιπόν και έχοντας αποφασίσει ποιο «αγάπησε» γνωρίζει και τους τρεις υποψήφιους και βλέπει… τι έχασε… αλλά και τι κέρδισε.

Ωστόσο μετά τη συνάντηση όπου τους βλέπει η ανατροπή συνεχίζεται γιατί αν η επιλογή δεν την ικανοποιεί μπορεί απλά να πει «γεια σας» και να μην υπάρξει συνέχεια αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές ο έρωτας… δεν είναι τυφλός!

Το «Love is Blind» λοιπόν που έχει αλλάξει τα δεδομένα παγκοσμίως για τα dating show θα είναι ένα από τα καινούργια «όπλα» του EPSILON αφού πριν από λίγες ημέρες οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του τηλεοπτικού σταθμού με την εταιρεία «Fremantle» που έχει τα δικαιώματα στη χώρα μας.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου τα στελέχη του σταθμού έχουν αποφασίσει πως το dating show θα βγει στον αέρα μέσα στην τρέχουσα σεζόν και θα ενταχθεί στην prime time ζώνη του καθημερινού προγράμματος ελπίζοντας να κερδίσει τους τηλεθεατές με την ανατρεπτική… προσέγγιση του έρωτα, όπως έχει κάνει και σε όσες χώρες προβάλλεται…!