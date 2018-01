Ο ΑΝΤ1 αλλάζει… τα πάντα! – Τα κοψίματα» και τα πρόσωπα έκπληξη

Αλλαγή στρατηγικής για το κανάλι του Αμαρουσίου που ξεκινά το δεύτερο μισό της σεζόν φέρνοντας τα πάνω κάτω στο πρόγραμμά του και καταργώντας… ή μάλλον «παγώνοντας» μία ζώνη προγράμματος, τη late night, που για να λέμε και την αλήθεια, αυτός δημιούργησε!

Αν και τα αρχικά τους σχέδια όταν ξεκινούσε η σεζόν ήταν από τον Ιανουάριο να συνεχίσει να βγαίνει στον αέρα το «Late Night με το Γιώργο Λιάγκα», αλλά να ξεκινήσει και το «2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τελικά τα στελέχη του ΑΝΤ1 αποφάσισαν το «κόψιμο» και των δύο εκπομπών. Το γιατί πήραν αυτή την απόφαση εύκολα μπορεί κανείς να απαντήσει ότι επειδή σύντομα επιστρέφει στο τηλεοπτικό τοπίο το «Survivor» οπότε τα δύο talk show θα σημείωναν ακόμα χαμηλότερες πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Ωστόσο φαίνεται ότι στο κανάλι του Αμαρουσίου δεν «σηκώνουν λευκή σημαία» απέναντι στο ριάλιτι επιβίωσης αλλά αλλάζουν στρατηγική θεωρώντας ότι τα συγκεκριμένο είδος προγράμματος, τα talk show δεν θα κερδίσουν τηλεθεατές όταν απέναντι, στον ΣΚΑΪ, θα γίνεται… της επιβίωσης! Ενώ λοιπόν φαίνεται ότι «κόβουν» τη late night ζώνη που αυτοί δημιούργησαν πριν από χρόνια, τελικά «κόβουν» τις συγκεκριμένες εκπομπές σχεδιάζοντας… εναλλακτικές προτάσεις.

Τώρα, όσον αφορά τα πρόσωπα, τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, προς το παρόν δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, αλλά αυτό που ακούγεται είναι ότι επιθυμία του σταθμού είναι να κάνει απογευματινή εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα, «είδηση» που ισχύει… κατά το ήμισυ. Τι εννοώ; Ότι στο πλαίσιο των αλλαγών που κάνουν στον ΑΝΤ1 και με το «πάγωμα» της late night ζώνης αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την… αδύνατη ζώνη του καθημερινού προγράμματός τους, την απογευματινή που εκτός από το «Ρουκ Ζουκ» και το «Still Standing» είναι με επαναλήψεις παλαιότερων σειρών. Έτσι λοιπόν όντως σκέπτονται να κάνουν κάποια εκπομπή αλλά σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Βέβαια, θεωρώ… απίθανο να δεχτεί την πρόταση, οπότε τα στελέχη του σταθμού θα πρέπει να αναζητήσουν άλλη λύση προκειμένου να βγάλουν στον αέρα κάποια καινούργια απογευματινή εκπομπή.

Βασικές αλλαγές όμως δεν θα υπάρξουν μόνο στην απογευματινή και στη late night ζώνη αλλά και στην prime time. Μετά το τέλος του «Nomads» που γέμιζε το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού ετοιμάζουν τα ριάλιτι «Hell’s Kitchen» και «Bachelor», τα show «Dancing with the stars» και «Sunday Live», αλλά και το «Celebrity Game Night». Έτσι λοιπόν το «Hell’s Kitchen» έχει αποφασιστεί ότι θα το παρουσιάζει ο Έκτορας Μποτρίνι, το «Bachelor» ο Χάρης Χριστόπουλος και το «Sunday Live» η Ζέτα Μακρυπούλια με τον Νίκο Μουτσινά. Τώρα όσον αφορά το «Dancing with the stars» πολύ κοντά σε συμφωνία φαίνεται ότι είναι να το αναλάβει η Ευαγγελία Αραβανή που δικαιολογημένα κέρδισε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας το «My style rocks» στον ΣΚΑΪ. Έκπληξη όμως και πολύ ευχάριστη θα είναι αν επιτευχθεί η συμφωνία με το πρόσωπο που θέλουν να αναλάβει το «Celebrity Game Night», καθώς σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου βρίσκονται πολύ κοντά στο «κλείσιμο» με τον Θοδωρή Αθερίδη. Αν λοιπόν πάνε όλα καλά τότε ο σπουδαίος ηθοποιός θα καλεί κάθε Σάββατο βράδυ τους celebrity φίλους του για να παίζουν παιχνίδια περνώντας αυτοί καλά και οι τηλεθεατές καλύτερα!

Τέλος αξίζει να αναφέρω και ένα ακόμα πρόσωπο-έκπληξη που αν πάνε όλα καλά τότε όχι μόνο θα επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 αλλά και με ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα ever. Ο λόγος για τον Λάκη Λαζόπουλο με τον οποίο έχουν… αναθερμανθεί οι συζητήσεις για να επαναφέρει στο τηλεοπτικό τοπίο τους «Μήτσους» του, ή μάλλον… τους «Μήτσους» μας! Εφόσον λοιπόν επιτευχθεί η συμφωνία τότε πριν από το Πάσχα ο ΑΝΤ1 θα αποκτήσει στο prime time του ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα.

Αυτές λοιπόν είναι μερικές βασικές αλλαγές που κάνει ο ΑΝΤ1 έχοντας αποφασίσει να αλλάξει στρατηγική στο «χτίσιμο» του προγράμματός του για το επόμενο διάστημα της σεζόν…! Από την πορεία του σταθμού στους πίνακες τηλεθέασης θα κριθεί όμως πόσες από αυτές θα τις βρει… το τέλος της σεζόν ή θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν και επανασχεδιάσουν…!