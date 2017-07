ESM: Εγκρίθηκε η δόση των 8,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ESM, η απόφαση λήφθηκε «σε συνέχεια της έγκρισης του αναθεωρημένου μνημονίου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ESM και την ολοκλήρωση από την ελληνική κυβέρνηση όλων των προαπαιτούμενων την περασμένη Τετάρτη».

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση αναφέρει πως η πρώτη εκταμίευση στο πλαίσιο αυτής της δόσης θα ανέλθει σε 7,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον ESM τη Δευτέρα. Από αυτό το ποσό, 6,9 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους και 800 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

«Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕSM δείχνει ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε αυτό το στάδιο», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά σε ό,τι αφορά «την επιστροφή στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και στην οικονομική ανάπτυξη» και πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού «αξίζουν αναγνώριση».

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει αυτήν την πορεία για την ανοικοδόμηση μίας ανταγωνιστικής οικονομίας και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών», κατέληξε ο κ. Ρέγκλινγκ.

Η ανακοίνωση του ESM τονίζει, επίσης, ότι η εκταμίευση των υπολειπόμενων 800 εκατ. για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να γίνει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εκκαθάριση των οφειλών προς τους ιδιώτες, χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους καθώς και τη χρηματοδότηση από τις εκταμιεύσεις που εγκρίθηκαν σήμερα.

Για την εν λόγω εκταμίευση θα ληφθεί νέα απόφαση από το ΔΣ του ESM. Tέλος, η ανακοίνωση αναφέρει πως μετά την εκταμίευση που εγκρίθηκε σήμερα η συνολική οικονομική βοήθεια του ESM προς την Ελλάδα θα ανέλθει στα 39,4 δισ. από τα 86 δισ. του τρέχοντος προγράμματος. Συνολικά, η Ελλάδα έχει λάβει βοήθεια από τα ταμεία διάσωσης της ΕΕ 181,2 δισ. ευρώ.

Την ικανοποίησή του για την έγκριση της δόσης εξέφρασε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, μέσω twitter, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ένα «ισχυρό σήμα ελπίδας».

«Αυτή η πληρωμή αποτελεί αναγνώριση των τεράστιων προσπαθειών που συνεχίζει να κάνει ο ελληνικός λαός, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου για την Ελλάδα, το οποίο πρέπει να αφορά τις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις και την ανάκαμψη προς όφελος όλων», δήλωσε ο κ. Μοσκοβισί.

.@esm_press gives green light for major disbursement to #Greece following successful conclusion of second review. A strong signal of #hope! pic.twitter.com/rYxQTEu5XM