ESM: Μέχρι τέλος του μήνα το `πράσινο φως` για το ελληνικό χρέος

«Αυξήσαμε τον στόχο μας για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση κατά 14% το 2017, για να καλύψουμε τις επιπλέον ανάγκες ρευστότητας για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους», σημείωσε ο αξιωματούχος του ESM.

O ίδιος πρόσθεσε ότι ο στόχος για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 57 δισ. ευρώ και αποτελεί μία εκτίμηση, που μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια του έτους. Σημείωσε, επίσης, ότι ο ESM θα εκδώσει ομόλογα σε δολάρια για πρώτη φορά το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ