ESM: Να παραμείνει το ΔΝΤ πλήρως δεσμευμένο στην Ελλάδα και οικονομικά

«Όσον αφορά τα δημοσιεύματα σχετικά με τον ρόλο του ΔΝΤ στην Ελλάδα: Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ ήταν πολύ σαφής ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να παραμείνει πλήρως δεσμευμένο στην Ελλάδα και από χρηματοδοτική άποψη», αναφέρει η ανάρτηση.



On reports on #IMF role in Greece: #ESM MD #Regling is very clear that the #IMF should stay fully engaged in #Greece, also financially