Καμία ελάφρυνση χρέους πριν το 2018 με υπογραφή της Κυβέρνησης

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΝΥΠΕΚΚ στο κείμενο της συμφωνίας του Eurogroup στις 25/5/2016 με την υπογραφή και της ελληνικής πλευράς προβλέπεται ότι μια πιθανή ελάφρυνση (όχι κούρεμα) θα συζητηθεί εφόσον η Ελλάδα εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της σχετικά με το μνημόνιο μετά το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και με βάση την ανάλυση βιωσιμότητας την οποία θα κάνουν οι δανειστές.

Το κείμενο στα ελληνικά:

«Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα εφαρμοστεί μετά το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και ο τρόπος θα αποφασιστεί από το Eurogroup και με βάση την αναθεωρημένη Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπό την αίρεση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος».

Το κείμενο στα αγγλικά:

«The possible debt relief will be delivered at the end of the programme in mid-2018 and the scope will be determined by the Eurogroup on the basis of a revised DSA in cooperation with the European Institutions for purposes of taking into account the European policy framework, subject to full implementation of the programme.».

Με άλλα λόγια η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι δεν θα ζητήσει ελάφρυνση του χρέους πριν τελειώσει το μνημόνιο που... τρέχει αυτή τη στιγμή και εφόσον εκπληρώσει (με βάση τις αξιολογήσεις των δανειστών) τις μνημονιακές της υποχρεώσεις, ενώ το εάν και κατά πόσο θα ελαφρυνθεί το χρέος θα κριθεί από την ανάλυση των δανειστών...