Νέο χαράτσι – 1.000.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους

Κάπως έτσι για τους επαγγελματίες το εισόδημα θα εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερο και έτσι θα μεγαλώνει και ο φόρος.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2018 για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, στην 38η δράση («prior action») στα πλαίσια της Προσυμφωνίας της β' αξιολόγησης, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να νομοθετήσει τα εξής:

Ιδού η ρύθμιση!

«Να τροποποιήσει (η κυβέρνηση) τον συνταξιοδοτικό νόμο έτσι ώστε από 1.1.2018 η βάση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες να καθορίζεται από τα μεικτά κέρδη πριν από την αφαίρεση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους. Η βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι ασφαλιστικές μειώνεται προσωρινά κατά 15% για το 2018, δίχως άλλη μείωση εφεξής.».

Και στα αγγλικά: «Amend the pension law so that, starting from 1 January 2018, the contribution base for the self-employed is defined as gross earnings before social security contribution obligations of the previous year. The contribution base is temporarily reduced by 15% in 2018 with no reduction thereafter.».

Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τις διατάξεις του ν.4387/2016, που ορίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (άρθρο 39 του ν. 4387/2016), είναι σαφές ότι από το εκάστοτε φορολογικό έτος έως σήμερα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος αυτό και καταβάλλονται είτε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα μέσα στο έτος. Επίσης οι ίδιες ασφαλιστικές εισφορές (που αφορούν στο αυτό φορολογικό έτος και εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα), εκπίπτουν και στο επόμενο φορολογικό έτος.

Έτσι θα αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2018!

Τίθεται πλέον ζήτημα διπλής φορολόγησης αφού ο επαγγελματίας θα πληρώνει για το εισόδημά του διπλό φόρο: και επί του εισοδήματος και επί της ασφαλιστικής εισφοράς,η οποία δεν θα αναγνωρίζεται εφεξής ως δαπάνη!

Αν νομοθετηθεί αυτή η αλλαγή, ο φορολογούμενος στο εξής δεν θα μπορεί να αφαιρέσει από το φορολογητέο εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνεται με φόρο από 22% έως 45% επί του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι:

1.Ο επαγγελματίας των 10.000 ευρώ, θα γλιτώσει 405 ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά ο φόρος του θα ανέλθει στα 2.200 ευρώ αντί για 1.606 ευρώ που είναι σήμερα. Θα προκύψει επομένως μια προσαύξηση της τάξεως των 200 ευρώ τον χρόνο!

2.Ο επαγγελματίας των 20.000 ευρώ, θα γλιτώσει 810 ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά θα πληρώσει φόρο 4.400 ευρώ αντί για 3.212 ευρώ που καταβάλλει τώρα. Δηλαδή, υπάρχει αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης κατά 400 ευρώ!

3.Στις 30.000 ευρώ προκύπτει μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1.245 ευρώ. Ωστόσο, ο φόρος ανεβαίνει στα 7.300 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στα 676 ευρώ. Με το ισχύον καθεστώς, ο φόρος θα ήταν 4.942 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης 269,5 ευρώ. Προκύπτει επομένως επιβάρυνση της τάξεως των 1.519 ευρώ ετησίως!