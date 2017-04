`Οργιάζει` το παρασκήνιο στην Ουάσινγκτον! Τσακαλώτος απέναντι στα... θηρία

"Πυρετός" διαβουλεύσεων χθες, Παρασκευή 21.04.2017 στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ, στην Ουάσινγκτον, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να κάνουν λόγο για ανάγκη επίτευξης συμφωνίας... χθες.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο είχαν μία σειρά επαφών, με προεξέχουσα αυτή με τον "σκληρό" της διαπραγμάτευσης, δηλαδή τον Γερμανό ομόλογό του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κατά την οποία συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του ελληνικού προγράμματος, με τον τελευταίο να μην παραλείπει να επιτεθεί για μία ακόμη φορά στην Ελλάδα.

Η ενημέρωση του ΥΠΟΙΚ

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, το τρίπτυχο των αποφάσεων έτσι όπως προέκυψαν από το, χθεσινό κύκλο συναντήσεων του Ευκλείδη Τσακαλώτου είναι το εξής:

---> Βούληση από όλες τις πλευρές για συμφωνία ως το τέλος Μαΐου

---> Επιστροφή των θεσμών την ερχόμενη Τρίτη

---> Σφιχτό χρονοδιάγραμμα εργασιών με συγκεκριμένους στόχους.

Αναλυτικά και μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων (σ.σ. μεταξύ των οποίων με την Κριστίν Λαγκάρντ και το δίδυμο Τόμσεν - Βελκουλέσκου), οι ίδιοι κύκλοι έκαναν λόγο για θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, κάτι που όμως πρέπει να σημειωθεί πως αναφέρεται... πάντα, ακόμη και μετά από διαπραγματεύσεις που εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως δεν έβγαλαν... πουθενά.

Αυτό που μοιάζει, πάντως, σημαντικό είναι ότι διαφαίνεται από όλες τις πλευρές η βούληση για ολοκλήρωση της συμφωνίας ως το τέλος Μαΐου.

Όπως προαναφέραμε επιστρέφουν οι επικεφαλής των θεσμών την ερχόμενη Τρίτη με σφιχτό μάλιστα, χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Αυτές περιλαμβάνουν:

---> Τη σύνθεση του MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies)

---> Την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας

---> Ταυτόχρονα τη συζήτηση για το χρέος.

Ντάισελμπλουμ: "Σχεδόν... τελειώσαμε"

"Είμαστε πολύ κοντά σε μία απόφαση για την Ελλάδα". Αυτή ήταν, παράλληλα, η δήλωση του προέδρου του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Bloomberg.

Ερωτηθείς για το πότε θα υπάρξει απόφαση για την Ελλάδα, ο επικεφαλής του Eurogroup απάντησε: «Είμαστε πολύ κοντά, πρόκειται πραγματικά για το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πλήρη συμφωνία για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Πώς πρέπει να σχεδιασθούν, πότε να εφαρμοσθούν , το εύρος τους».

Αυτή η συμφωνία πρέπει τώρα να αποτυπωθεί στο χαρτί για να οριστικοποιηθεί αυτό το μέρος της διαδικασίας, πρόσθεσε. Το άλλο μέρος είναι, φυσικά, το χρέος, δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις των Ευρωπαίων πιστωτών με το ΔΝΤ θα είναι δύσκολες, αλλά ότι βλέπει ότι θα υπάρξει λύση.

«Θα είναι μία δύσκολη συζήτηση με το ΔΝΤ, επειδή υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί περιορισμοί στην Ευρώπη, που μπορούμε να πάμε και που όχι, αλλά και σε αυτό βλέπω μία λύση», δήλωσε.

Σήμερα τα... σπουδαία

Σήμερα, Σάββατο 22.04.2017, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής του, Γιώργος Χουλιαράκης, έχουν τρία πολύ σημαντικά ραντεβού.

Αρχικά το "δίδυμο" του ελληνικού ΥΠΟΙΚ θα συναντηθεί με εκπρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ (σ.σ. συγκεκριμένα με τον βοηθό υφυπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Άντι Μπόκολ), ενώ αμέσως μετά θα έχουν συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Πιέρ Μοσκοβισί.

Ακολούθως θα δουν εκ νέου τον Πολ Τόμσεν, από την πλευρά του ΔΝΤ.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ