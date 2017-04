Ούτε… κουβέντα για την Ελλάδα από τη Λαγκάρντ σε `fast truck` συνέντευξη!

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ πήρε τη θέση της δίπλα στον υπουργό Οικονομικών του Μεξικού Αγκουστίν Κάρστενς και τον εκπρόσωπο του Ταμείου Τζέρι Ράις και δεν θέλησε να ξεφύγει από την παράδοση που θέλει στις συνεντεύξεις που δίνονται στο περιθώριο της εαρινής Συνόδου να δέχεται ερωτήσεις μόνο γι’ αυτό.

Έτσι, δεν υπήρξε καμία αναφορά ούτε στο αν το Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα αλλά ούτε και στις συναντήσεις του Έλληνα υπουργού Οικονομικών με την ίδια κι άλλα στελέχη του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον. Εξάλλου, η συνέντευξη δεν είχε μεγάλη διάρκεια.

What does the fact that Lagarde did not take question on Greece at press briefing mean for IMF management engagement on the issue? pic.twitter.com/IJ3ru2b7fP