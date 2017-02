Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Κατρούγκαλου - Μοσκοβισί για την αξιολόγηση

Σύμφωνα με ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών στο Twitter, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα και υπήρξε «σύγκλιση απόψεων για την αξιολόγηση και για το μέλλον της Ευρώπης».





Από την πλευρά του, o Ευρωπαίος επίτροπος έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter πως οι δύο άντρες συζήτησαν «την πορεία εργασιών σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και τις προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα».

Good to see @gkatr to discuss the state of play on the programme and growth prospects for #Greece @EEAthina pic.twitter.com/aXZFhoZXEF