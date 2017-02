Taxibeat: Διπλασιάζει το προσωπικό του παρά την εξαγορά!

Η δημοφιλής ελληνική εφαρμογής για την κλήση ταξί, Taxibeat, εξαγοράστηκε κατά ποσοστό 100% από την mytaxi, καινοτόμα εταιρεία στον κλάδο της ηλεκτρονικής κλήσης και κράτησης δρομολογίων ταξί στην Ευρώπη. H My Taxi, ανήκει στον όμιλο Daimler όπως και η Mercedes.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η mytaxi ενοποιεί την παρουσία της στη διεθνή αγορά των αστικών μεταφορών και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρονικής κλήσης και κράτησης ταξί στην Ευρώπη. Βάσει της συμφωνίας των δύο πλευρών, δεν θα δημοσιευθούν οι λεπτομέρειες της εξαγοράς.

Η Taxibeat ιδρύθηκε το 2011 από τον Νίκο Δρανδάκη και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το Περού. Σήμερα, η εφαρμογή Taxibeat διαθέτει μια βάση 8.000 εγγεγραμμένων οδηγών ταξί, ενώ χρησιμοποιείται από περίπου 540.000 πελάτες και είναι διαθέσιμη σε δύο πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Το Taxibeat, στην Ελλάδα, θα ενοποιηθεί με την πλατφόρμα της mytaxi εντός των επόμενων μηνών και θα μετονομαστεί σε mytaxi.

Ωστόσο ο ιδρυτής της, με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δίνει το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Δεν παραλείπει να ευχαριστήσει όλους τους συντελεστές στη δημιουργία της εταιρείας, αφού όπως χαρακτηριστικά λέει "καμία ευχαριστία δεν είναι αρκετή για όσους εργάζονται ή εργάστηκαν στην Taxibeat όλα αυτά τα χρόνια. Τρομερό ταλέντο, πολλές ώρες πολύ δημιουργικής δουλειάς και ένα πνεύμα νικητή που δύσκολα βρίσκεις".

Ωστόσο το πιο σημαντικό από αυτά που αναφέρει, είναι το εξής: "Η ομάδα των 56 εργαζομένων της Αθήνας σήμερα, θα διπλασιαστεί μέσα στους επόμενους 10-12 μήνες, με έμφαση στο επιστημονικό προσωπικό, μηχανικούς, προγραμματιστές και designers".

Αναλυτικά όσα ανακοινώνει ο Νίκος Δρανδάκης

"Ημερολόγιο κυβερνήτη, αστρικό έτος 7,1 ΜΤ

Τους τελευταίους μήνες η εταιρεία μας κατευθυνόταν προς ένα νέο γαλαξία. Από σήμερα είμαστε εκεί: η Taxibeat εντάχθηκε στην mytaxi, μέλος του ομίλου Daimler AG.

Η διαδρομή μας όλα αυτά τα χρόνια, μας έκανε στόχο εξαγοράς από τη μεγαλύτερη υπηρεσία κλήσης ταξί από κινητό σε όλη την Ευρώπη. Για να έχετε μια αίσθηση των μεγεθών, η MyTaxi έχει αυτή τη στιγμή ισχυρή παρουσία σε 9 χώρες και 50 πόλεις στην Ευρώπη με 108 χιλιάδες οδηγούς και 10 εκατομμύρια πελάτες.

"Στόχος μου είναι να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που υπάρχει ανεκμετάλλευτο στη χώρα μας, αλλά και να φέρουμε πίσω πολλά από τα σπουδαία μυαλά που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης"

Συνήθως σε τέτοια κομβικά γεγονότα το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος στη θέση μου είναι ευχαριστίες σε όσους συντέλεσαν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά καμία ευχαριστία δεν είναι αρκετή για όσους εργάζονται ή εργάστηκαν στην Taxibeat όλα αυτά τα χρόνια. Τρομερό ταλέντο, πολλές ώρες πολύ δημιουργικής δουλειάς και ένα πνεύμα νικητή που δύσκολα βρίσκεις. Ειδικές ευχαριστίες στους συνιδρυτές Κωστή Σακκά, Michael Sfictos και Νίκο Δαμηλάκη που έκαναν μια απλή ιδέα πραγματική εφαρμογή μέσα σε ελάχιστους μήνες και μετά ήταν συνοδοιπόροι και σύντροφοι.

Μεγάλες ευχαριστίες αρμόζουν και στους επενδυτές μας. Δεκάδες άνθρωποι με πολύ διαφορετικά προφίλ ο καθένας, συνεισέφεραν σε όλη αυτή τη διαδρομή χρήματα, συμβουλές, ιδέες, και συμπαράσταση όταν χρειαζόταν. Ξεχωριστές ευχαριστίες στα άλλα δύο μέλη του ΔΣ της εταιρείας μας: τον Apostolos Apostolakis που ήταν δίπλα μας όποτε χρειαζόταν και συνεισέφερε οικονομικά σε όλους ανεξαίρετα τους γύρους χρηματοδότησης της εταιρείας (ακόμα και σε δύσκολες στιγμές), και στον Barend van den Brande της Hummingbird Ventures για τις ανεκτίμητες συμβουλές και βοήθεια, αλλά και για το διεθνές perspective.

Τελευταίοι (αλλά όχι έσχατοι) όλοι οι Έλληνες που αγκάλιασαν αυτή την ιδέα: οι πελάτες που την έκαναν viral από την πρώτη μέρα, αλλά και οι χιλιάδες οδηγοί ταξί που αποφάσισαν ότι το Taxibeat είναι το δικό τους μέρος να εργαστούν και να ξεχωρίσουν ως υψηλού επιπέδου επαγγελματίες.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.

Όσον αφορά στην Ελληνική λειτουργία της εφαρμογής, σταδιακά θα αρχίσει μια διαδικασία τεχνολογικής ενοποίησης και σε λίγους μήνες οι Έλληνες (επιβάτες και οδηγοί) θα εξυπηρετούνται μέσω της εφαρμογής MyTaxi.

Καταλαβαίνω ότι η δύναμη της συνήθειας (μαζί με το συναίσθημα:) ) πολλές φορές δημιουργεί αντιστάσεις, αλλά η MyTaxi είναι μια εξίσου προηγμένη τεχνολογική πλατφόρμα και στους επιβάτες δεν θα λείψει σχεδόν τίποτα. Όσον αφορά στους οδηγούς, η μετάβαση θα σημαίνει ακόμα περισσότερες δουλειές - πολύ περισσότερες.

"Έχοντας στη διάθεση μας περισσότερους πόρους (οικονομικούς και άλλους) η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα engineering hub"

Ο βασικός λόγος γι αυτό είναι κυρίως το ότι, μέχρι τώρα σαν εταιρεία δεν στοχεύσαμε καθόλου στον εισερχόμενο τουρισμό, προτιμήσαμε να εστιάσουμε στους πολίτες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στόχος της MyTaxi με αυτή την εξαγορά είναι, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν ΜΙΑ εφαρμογή να καλούν ταξί όπου κι αν ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι, εκατομμύρια Γερμανοί, Βρεττανοί, Ιταλοί, Ισπανοί και άλλοι πελάτες της MyTaxi που επισκέπτονται την Αθήνα θα μπορούν τώρα να καλούν ταξί από την ίδια εφαρμογή. Αυτό θα δημιουργήσει μια τεράστια διαφορά στη δουλειά που παίρνουν οι οδηγοί μας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οσον αφορά στην Taxibeat δεν αλλάζει τίποτα. Για να είμαι πιο ακριβής, αλλάζουν πολλά προς το καλύτερο. Η εταιρεία στη νομική της μορφή παραμένει ως έχει, κι εγώ, καθώς και όλη η ομάδα, συνεχίζουμε το έργο μας εστιάζοντας κυρίως στη Νότια Αμερική.

Το Taxibeat θα μετονομαστεί σε Beat και στόχος είναι να το κάνουμε το δημοφιλέστερο transportation app στην περιοχή. Έχοντας στη διάθεση μας περισσότερους πόρους (οικονομικούς και άλλους) η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα engineering hub στο οποίο θα αναπτύσσουμε την τεχνολογία πίσω από το Beat, ενώ στη Νότια Αμερική θα επεκτείνουμε τη λειτουργία μας εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τις αποτυχίες και επιτυχίες μας.

Η ομάδα των 56 εργαζομένων της Αθήνας σήμερα, θα διπλασιαστεί μέσα στους επόμενους 10-12 μήνες, με έμφαση στο επιστημονικό προσωπικό, μηχανικούς, προγραμματιστές και designers. Θα δουλέψουμε πάνω σε νέες υπηρεσίες όπως το car pooling, automated pricing mechanism, και payment services. Θα αναπτύξουμε περαιτέρω τεχνολογίες όπως machine learning, big data infrastructure, και data science, μαζί με design αιχμής, συνδυασμένο με ruthless execution που έχει αναδειχθεί σε core value της εταιρείας μας.

Στόχος μου είναι να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που υπάρχει ανεκμετάλλευτο στη χώρα μας, αλλά και να φέρουμε πίσω πολλά από τα σπουδαία μυαλά που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης. Μαζί με άλλες εταιρείες του χώρου μας που επίσης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα, θέλουμε να βοηθήσουμε την Αθήνα να ανθίσει παραγωγικά και δημιουργικά. Ας δούμε που θα μας βγάλει η νέα φάση της υπέροχης περιπέτειας του (taxi)beat.

"To explore strange new worlds; to boldly go where no one has gone before"".

Δείτε την ανάρτησή του