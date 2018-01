11χρονη ερμηνεύει Έλβις Πρίσλεϊ – Η απίστευτη ερμηνεία με τη φωνή του «βασιλιά» έγινε viral

Με ανοιχτό το στόμα παρακολουθούσε το κοινό την 11χρονη να ερμηνεύει το It's Now or Never. Η φωνή της έμοιαζε πολύ στην μοναδική χροιά του θρύλου Έλβις Πρίσλεϊ.