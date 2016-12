Οι κριτές πάτησαν το κουμπί και γύρισαν. Όταν τον είδαν, ΟΛΟΙ έβαλαν τα κλάματα!

Παρά την πάθηση του, ο Vernon δεν το έβαλε ποτέ κάτω,καθώς συμμετέχει σε αγώνες κρίκετ για τυφλούς, ενώ η μεγάλη του αγάπη για το τραγούδι τον οδήγησε στο να συμμετάσχει στο The Voice της Νότιας Αφρικής.

Όπως θα δείτε και εσείς, στο βίντεο, ο Vernon ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει την επιτυχία των One Direction, «Story of my life». Μόλις άνοιξε το στόμα του, τόσο η κριτική επιτροπή, όσο και το κοινό ξέσπασαν σε κλάματα. Mάλιστα, ένας από τους κριτές πάτησε αμέσως το κουμπί για να γυρίσει προς την σκηνή, ενώ από τον ενθουσιασμό του ανέβηκε πάνω στην καρέκλα!

Δείτε το βίντεο: