Στάθηκαν απέναντι από τους κριτές και έσβησαν τα φώτα. Δεν φαντάζεστε τι έκαναν! [vid]

Οι Another Kind Of Blue είναι ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι που ξέρει να εντυπωσιάζει το κοινό σε κάθε του εμφάνιση. Στο Britains Got Talent όμως, κατάφερε να αφήσει με το στόμα ανοιχτό ακόμη και τους "δύσκολους" κριτές που είχε απέναντί του. Ανέβηκαν στη σκηνή, στάθηκαν απέναντι από τους κριτές, παρουσιάστηκαν, και... έσβησαν τα φώτα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, κοινό και κριτές έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό που παρουσίασαν είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε γιατί μόλις τελείωσαν την παράστασή τους, κοινό και κριτές τους χειροκροτούσαν όρθιοι...