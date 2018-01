Η μητέρα της Mackenna, Marci Newman διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο σύζυγος και πατέρας της 17χρονης κόρης τους, Jon Newman προσπαθεί να είναι δίπλα της σε κάθε έλεγχο και θεραπεία που χρειάζεται να περάσει.

Ο Jon τρέφει τόσο δυνατά συναισθήματα για την γυναίκα του που ακόμα και τη στιγμή της χημειοθεραπείας της, ο ίδιος κάθεται έξω ακριβώς από το δωμάτιο που πρέπει να βρίσκεται. Μάλιστα, έφτιαξε ένα μικρό γραφειάκι και της έκανε παρέα όσο ήταν μόνη στο δωμάτιο.

«Η μαμά πρέπει να είναι σε απομόνωση για τη χημειοθεραπεία, έτσι ο μπαμπάς μου έφτιαξε ένα γραφειάκι έξω από το δωμάτιό της για να της κάνει παρέα και εγώ κλαίω», έγραψε στη λεζάντα της η 17χρονη κόρη τους.

Τόσο η φωτογραφία όσο και η συγκινητική ιστορία του Jon και της Marci κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Μια αληθινή σχέση αγάπης έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε εμπόδιο…

My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I'm crying pic.twitter.com/rucH9HfDvk

— kenna (@mackenna_newman) April 14, 2017