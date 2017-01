ΔΝΤ: Με πλεόνασμα 3,5% η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει κι άλλα μέτρα

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ταμείου ο Ράις δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για την Ελλάδα. Έτσι, αφού πρώτα επανέλαβε πως το ΔΝΤ είναι πλήρως δεσμευμένο στο ελληνικό πρόγραμμα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του κλιμακίου του Ταμείου στην Ελλάδα.

Επίσης είπε πως ακόμη δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για το πότε θα συζητηθούν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου αφενός η έκθεση με την επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας που έκανε η επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ για την Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και η οποία θα εμπεριέχει και την επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, αφετέρου η έκθεση που αφορά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του δανειακού προγράμματος που είχε συνομολογήσει το Ταμείο με την Ελλάδα το 2012 και το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Ιανουάριο του 2016 (Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2012 Stand-By Arrangement).

«Δεν έχω ημέρα για το πότε θα γίνει η συζήτηση. Θα είναι τις επόμενες εβδομάδες» , είπε το στέλεχος του ΔΝΤ και προσέθεσε πως ο όγκος των εγγράφων που πρέπει να προετοιμαστούν για να συζητηθούν στο Συμβούλιο του ΔΝΤ είναι πολύ μεγάλος και ως εκ τούτου απαιτείται χρόνος.

Ερωτηθείς για το εάν στην ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους θα ληφθούν υπόψη και τα πρόσφατα μέτρα για την βραχυπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους απάντησε μάλλον καταφατικά. «Η έκθεση βιωσιμότητας του χρέους θα είναι περιεκτική. Θα λάβει υπόψη όλες τις εξελίξεις», τόνισε.

Ο Κ. Ράις επανέλαβε τη θέση του Ταμείου για μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 1,5% του ΑΕΠ προκειμένου να μη χρειαστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων. Στην αντίθετη περίπτωση που το πρωτογενές πλεόνασμα αποφασιστεί ότι πρέπει να διαμορφωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ, υποστήριξε ότι θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα λιτότητας, παραπέμποντας στο γνωστό άρθρο του Πολ Τόμσεν.

Στο ίδιο πλαίσιο ερωτηθείς για το εάν παρά τις καθυστερήσεις και διαφωνίες εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ΔΝΤ μπορεί να συμμετέχει οικονομικά στο ελληνικό πρόγραμμα είπε πως αυτό είναι ακόμη πιθανόν.

Ερωτηθείς για τις ανάγκες ρευστότητας της Ελλάδος και εάν υπάρχει μια ημερομηνία που να αποτελεί το καταληκτικό ορόσημο της αξιολόγησης διότι πέραν αυτής θα υπάρξει θέμα χρηματοδότησης της οικονομίας ο Ράις ήταν σαφής:

«Δεν έχω στο μυαλό μου μια ημερομηνία που να αποτελεί καταληκτικό ορόσημο. Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα χρηματοδότησης», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ