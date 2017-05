Κασιδιάρης ο... Ντάνος της Βουλής! Χαλασμός στο Twitter με την τραμπούκικη επίθεση!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, έκανε το... μοιραίο λάθος να περάσει μπροστά από τον Ηλία Κασιδιάρη, την ώρα που ο τελευταίος μιλούσε.

Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής του χτύπησε το χέρι, καθώς θεώρησε τεράστια προσβολή το να περνάει κάποιος από μπροστά του την ώρα που βγάζει έναν από τους πύρινους λόγους του, ενώ όταν ο Νίκος Δένδιας στάθηκε μπροστά του για να του ζητήσει το λόγο, υπάρχουν καταγγελίες πως τον έσπρωξε βίαια, του πέταξε μπουκάλια και ως... κερασάκι στην τούρτα της νέας τραμπούκικης επίθεσης, προστέθηκε και ένα δωράν μάθημα... γαλλικών από τον Χρυσαυγίτη βουλευτή.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνοντας από την αίθουσα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, όντας σε κατάσταση αμόκ, έδωσε ένα σεξιστικό ρεσιτάλ, ουρλιάζοντας «γ@μ@σ@ μια αδερφή τώρα μέσα».

Και αμέσως μετά κάτι για τα... μνημόνια. Κοινώς, τρικυμία εν κρανίω...

Το νέο αυτό παραλλήρημα στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει ένα... πάρτυ στο Twitter, με τους περισσότερους χρήστες να δίνουν μια χιουμοριστική νότα και άλλους να είναι φυσικά έξαλλοι με τον Ηλία Κασιδιάρη.

