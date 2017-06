Λονδίνο: Ομόθυμη καταδίκη – Τσίπρας: Οργή και θλίψη – Μητσοτάκης: Ολόψυχη συμπαράσταση

«Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο», επισημαίνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στο twitter, για τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, εκφράζοντας θλίψη και οργή γι’ αυτή και τη συμπαράσταση του στον λαό της Βρετανίας.

«Τα τυφλά χτυπήματα στη Βρετανία μας προκαλούν θλίψη αλλά και οργή. Είμαστε στο πλευρό του βρετανικού λαού αυτές τις δύσκολες στιγμές. Με αποφασιστικότητα & αλληλεγγύη να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο», αναφέρει στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.

Τα συλλυπητήρια της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά του ιδίου για τη νέα τρομοκρατική επίθεση που εκδηλώθηκε στο Λονδίνο εξέφρασε o πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης προς τον ομόλογό του, πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων John Bercow, τη βρετανική κυβέρνηση και τον βρετανικό λαό.

«Λυπάμαι που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να συλλυπηθώ για δεύτερη φορά τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, τη βρετανική Κυβέρνηση και τον βρετανικό λαό για μια ακόμη εγκληματική τρομοκρατική επίθεση στην επικράτεια της Μεγάλης Βρετανίας, με θύματα ανύποπτους πολίτες.

Η Βουλή των Ελλήνων και ο ελληνικός λαός, προσηλωμένοι στις αρχές της ειρήνης και της δημοκρατίας, αποδοκιμάζουν κάθε πράξη βίας και μίσους, κάθε ενέργεια που πλήττει την ομαλή καθημερινότητα του βίου των πολιτών ανά τον κόσμο, υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και στοχεύει τις θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας.

Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό και την απερίφραστη καταδίκη τόσον εμού όσον και των μελών της Βουλής των Ελλήνων και του ελληνικού λαού για τη νέα τρομοκρατική επίθεση που έπληξε αυτή τη φορά το Λονδίνο και να μεταφέρω τα θερμά συλλυπητήρια και τα αισθήματα συμπάθειας στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής.

«3η τρομοκρατική επίθεση σε 3 μήνες στη Μ. Βρετανία. Ολόψυχη συμπαράσταση! Χρέος μας να κάνουμε τα πάντα για να τελειώνουμε με την τρομοκρατία» αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγραψε το μήνυμά του και στα αγγλικά.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Λονδίνο. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον βρετανικό λαό και την Κυβέρνησή του και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει: «Το Λονδίνο μας δέχθηκε πάλι επίθεση αλλά δεν θα τρομοκρατηθεί ποτέ. Θρηνούμε τα θύματα. Η #LondonBridge μάς ενώνει όλους εναντίον της τρομοκρατίας».

Η ανάρτηση έχει γίνει στα αγγλικά: «Our #London has been attacked again but will never be intimidated. We mourn the victims. #LondonBridge unites us all against terror».

«Οι σκέψεις μας, στον βρετανικό λαό, στα θύματα και τις οικογένειές τους. Ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τις θρασύδειλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι ευρωπαϊκοί λαοί "δεν θα τρέξουν, ούτε θα κρυφτούν"» τονίζει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

«Το νέο διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο είναι η αποθέωση της βαρβαρότητας με θύματα αθώους και ανυποψίαστους ανθρώπους. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εκφράζουμε τον έντονο αποτροπιασμό μας για τη νέα τρομοκρατική επίθεση και την ολόψυχη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων και στον Βρετανικό λαό, που δοκιμάζεται σκληρά για μια ακόμη φορά» δήλωσε για τη νέα διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, η Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, Μανταλένα Παπαδοπούλου.

«Το τρίτο τρομοκρατικό χτύπημα μέσα σε λίγους μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έφερε ξανά χθες στο προσκήνιο την αποκρουστική παράνοια της τρομοκρατίας και τη διαπίστωση ότι ο αγώνας εναντίον της θα είναι παρατεταμένος και σκληρός. Συλλυπούμαστε τις οικογένειες των θυμάτων και στεκόμαστε στο πλευρό των τραυματιών. Η Ένωση Κεντρώων δεν θα κουραστεί να καταδικάζει τις δειλές τρομοκρατικές ενέργειες και να τονίζει ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση και συνεργασία της διεθνούς κοινότητας σε όλα τα επίπεδα έως την τελική απάλειψη του αποτρόπαιου φαινομένου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.