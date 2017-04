Μοσκοβισί: Ανακοίνωση, αισιοδοξία και φωτογραφία με Τσακαλώτο - Χουλιαράκη [pic]

Ο Πιερ Μοσκοβισί ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, η οποία περιείχε την... κλασική "αισιοδιοξία" που εκφράζεται μετά από οποιαδήποτε συνάντηση για την Ελλάδα (σ.σ. παρά το ότι πολλές φορές οι συναντήσεις αυτές κατέληξαν σε... ναυάγιο).

Εκτός, όμως, από τα τετριμμένα, η ανάρτηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Οικονομία περιείχε και την επιβεβαίωση πως οι Θεσμοί επιστρέφουν από εβδομάδα στην Αθήνα, ούτως ώστε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Μια πληροφορία που είχε ήδη δημοσιευτεί, με τον Πιερ Μοσκοβισί να την κάνει "επίσημη".

Αναφέρει στο tweet του: "Καλές συζητήσεις εδώ στην Ουάσινγκτον για την Ελλάδα. Η αποστολή επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα. Αισιόδοξος πως μια συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση είναι εφικτός στόχος".

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια φωτογραφία του με τον Έλληνα υπουγό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή του, Γιώργο Χουλιαράκη. Το "δίδυμο" δηλαδή που "αντιμετώπισε" τα... θεριά (σ.σ. Λαγκάρντ, Σόιμπλε, Τόμσεν) στις επίσημες συναντήσεις της ελληνικής αποστολής στην Ουάσινγκτον, για την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ.

Good talks here in DC on #Greece. Mission returns next week. Confident that a deal on the second review is within reach. @EU_Commission pic.twitter.com/ifiBMxDm4t — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 22 Απριλίου 2017

Ούτε… κουβέντα για την Ελλάδα από τη Λαγκάρντ σε "fast truck" συνέντευξη!

Η Ελλάδα έλαμψε δια της… απουσίας της από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (22.04.2017) η Κριστίν Λαγκάρντ, στο περιθώριο της εαρινής Συνόδου του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ πήρε τη θέση της δίπλα στον υπουργό Οικονομικών του Μεξικού Αγκουστίν Κάρστενς και τον εκπρόσωπο του Ταμείου Τζέρι Ράις και δεν θέλησε να ξεφύγει από την παράδοση που θέλει στις συνεντεύξεις που δίνονται στο περιθώριο της εαρινής Συνόδου να δέχεται ερωτήσεις μόνο γι’ αυτό.

Έτσι, δεν υπήρξε καμία αναφορά ούτε στο αν το Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα αλλά ούτε και στις συναντήσεις του Έλληνα υπουργού Οικονομικών με την ίδια κι άλλα στελέχη του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον. Εξάλλου, η συνέντευξη δεν είχε μεγάλη διάρκεια.

What does the fact that Lagarde did not take question on Greece at press briefing mean for IMF management engagement on the issue? pic.twitter.com/IJ3ru2b7fP — Katerina Sokou (@KaterinaSokou) April 22, 2017

Πάντως, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο το Ταμείο είναι διχασμένος όσον αφορά στη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. «Δεν υπάρχουν εσωτερικές διχογνωμίες μέσα στο Ταμείο για την Ελλάδα» είπε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, όπως tweet-αρε η ανταποκρίτρια της Καθημερινής την Ουάσινγκτον, Κατερίνα Σώκου.