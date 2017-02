Ο Αλέξης Τσίπρας στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας και το μήνυμα του [pics]

Ναός χτισμένος τον 11ο αιώνα από διαφορετικές ομάδες μαστόρων, κάποιοι από τους οποίους Έλληνες, κοσμείται από εντυπωσιακές νωπογραφίες και ψηφιδωτά, ενώ το τέμπλο του είναι σε στυλ μπαρόκ. Πολλές από τις τοιχογραφίες είναι γραμμένες στην ελληνική, ορισμένες όμως έτυχαν της γνωστής αντιμετώπισης, με εκ των υστέρων επικαλύψεις. Χαρακτηριστικό της μοναδικής ομορφιάς του, οι 20 αποχρώσεις που εμφανίζει κάθε χρώμα, ενώ στο μπλε οι ειδικοί μέτρησαν 27 αποχρώσεις.

Η Αγία Σοφία του Κιέβου ήταν η έδρα του Μητροπολίτη Κιέβου, ενώ ως το 1686 υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μάλιστα το 2008 λειτούργησε σε αυτήν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Τη δεκαετία του 1930 μετατράπηκε σε μουσείο, χαρακτήρα που διατηρεί και σήμερα.

Μετά την ξενάγηση του πρωθυπουργού και της υπόλοιπης αντιπροσωπείας από ξεναγό που έχει φοιτήσει στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Αλ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών τα εξής λόγια: «Εντυπωσιασμένος από το μεγαλείο ενός πολύ σημαντικού μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, που μαρτυρεί τη στενή και βαθιά πνευματική και πολιτισμική σχέση των λαών μας».

“Οι εξελίξεις στην Ουκρανία επηρεάζουν την Ελλάδα και την ΕΕ”

Αμέσως μετά από την επίσκεψη στον ιερό ναό της “Αγίας Σοφίας” και την συζήτηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Πέτρο Ποροσένκο, ο Αλέξης Τσίπρας προσώρησε σε δηλώσεις.

.@PrimeministerGR A.Tsipras and FM @NikosKotzias visit the world famous Saint Sophia Cathedral in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/PpREBAOdLB