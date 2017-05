Ώρα Αποφάσεων: Τα παιδία παίζει σε βάρος των παιδιών του λαού

Κατηγορούν τον πρωθυπουργό πως οι επισκέψεις του στα υπουργεία «υπηρετούν μόνο τη στρατηγική επικοινωνιακού αντιπερισπασμού, ενόψει της ψήφισης των νέων σκληρών μέτρων» και κάνουν λόγο για «γενικόλογες και ανεύθυνες εξαγγελίες περί κατάργησης των εξετάσεων, 14ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλα ασυνάρτητα χωρίς τον παραμικρό γενικό σχεδιασμό μέτρα».

«Με την ίδια άνεση που υπόσχονταν ότι θα "σκίσει τα μνημόνια", "θα αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις" και ότι "δεν θα πουλήσει τίποτα από τη δημόσια περιουσία", χωρίς κανέναν ενδοιασμό υποσχέθηκε αλλαγές που θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση», αναφέρεται στο κείμενο της Ώρας Αποφάσεων.

«Μετά από 29 μήνες διακυβέρνησης και 3 υπουργούς παιδείας ο Π/Θ κ. Τσίπρας επισκέφθηκε το υπουργείο παιδείας όχι όμως για να παρουσιάσει τον απολογισμό της κυβέρνησής του στον τόσο σημαντικό για την πατρίδα μας τομέα της Παιδείας. Πιστοποιήθηκε για μία ακόμη φορά ότι οι περιοδείες του κ. Τσίπρα στα διάφορα υπουργεία, υπηρετούν μόνο τη στρατηγική επικοινωνιακού αντιπερισπασμού, ενόψει της ψήφισης των νέων σκληρών μέτρων από την κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Η παρουσία του Π/Θ αφορούσε σε γενικόλογες και ανεύθυνες εξαγγελίες περί κατάργησης των εξετάσεων, 14ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλα ασυνάρτητα χωρίς τον παραμικρό γενικό σχεδιασμό μέτρα, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς νομοθετική προεργασία, χωρίς μελέτες. Με την ίδια άνεση που υπόσχονταν ότι θα "σκίσει τα μνημόνια", "θα αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις" και ότι "δεν θα πουλήσει τίποτα από τη δημόσια περιουσία", χωρίς κανέναν ενδοιασμό υποσχέθηκε αλλαγές που θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση.

Προσπάθησε να αποκρύψει ότι στους 29 μήνες της θητείας του, κατάργησε το ψηφιακό σχολείο, ανέτρεψε τα πειραματικά σχολεία, κατάργησε το ολοήμερο σχολείο το εμπλουτισμένο με ειδικά μαθήματα, σταμάτησε την αυτοαξιολόγηση, και βέβαια με ΠΝΠ κατάργησε τον νόμο για τα πανεπιστήμια χωρίς να τον αντικαταστήσει με κάτι άλλο.

«Τα παιδία παίζει σε βάρος των παιδιών του λαού».

Ο κ. Τσίπρας και ο κος Γαβρόγλου στην επί δύο ώρες συνέντευξή τους απέκρυψαν επιμελώς ότι ήδη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για την Παιδεία που περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα του, διαρκούς πλέον, Μνημονίου, που πρόσφατα υπέγραψαν και το οποίο θα ψηφίσουν τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα στη σελίδα 30 του αενάως παρατεινόμενου, λόγω ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Μνημονίου, δεσμεύονται:

1. Για επικαιροποίηση της τόσο μισητής από αυτούς μελέτης του ΟΟΣΑ

2. Για τριετές πλάνο μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία που αφορά από τις ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών, οι οποίες προφανώς θα αυξηθούν, μέχρι την πολεμηθείσα λυσσαλέα από τον ΣΥΡΙΖΑ αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, η οποία πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Μάιο.

3. Την πολιτική για την Ιδιωτική Εκπαίδευση.

Ενώ λοιπόν ανακοινώνουν μεγαλόπνοα σχέδια που όλοι ξέρουν ότι δεν θα υλοποιήσουν, κρατούν μυστική «τη συμφωνία για τα προαπαιτούμενα που είναι θέμα ημερών να υλοποιήσουν».

Επισυνάπτουμε στα αγγλικά την συμφωνία της σελίδας 30 του συμπληρωματικού Μνημονίου γιατί από την 2 Μαΐου ήταν ευθύνη της κυβέρνησης να το μεταφράσει, να το δώσει στη δημοσιότητα και να το ανακοινώσει σήμερα στη συνέντευξη τύπου.

Education.

As a prior action, the authorities will launch the new OECD Report for the Greek educational system (by approving the final draft contract and providing the required background material) with an initial report in July 2017 and a draft final report to be completed by November 2017. The Report will be prepared according to the terms of reference agreed between OECD, the authorities and the Institutions.

The authorities will issue a circular with the three-year action plan on education

(prior action). The plan will be appropriately published in an official governmental site and will be implemented according to its timetable, while allowing for flexibility to integrate necessary adaptations of the plan based on the outcome of the education report by the OECD. In agreement with the institutions, the authorities will, by May 2017 (i) prepare a comprehensive report on the needs for resources of schools and universities (ii) adopt a strategy on initial and continuous teacher training in pre-primary, primary and secondary education, (iii) pass a law on upgrading the bodies responsible for evaluations. In addition, the authorities will (iv) pass a law on the evaluation of senior education staff, school self-evaluation and rational use of resources by June 2017, (v) pass a law for upgrading the last two years of high school and redesign university entrance examinations to be implemented in 2019-2020 (iv) pass a law on higher education by September 2017. The authorities will agree with the institutions all of the fiscal aspects of any change in the organisation of secondary education and university entrance. In particular, by November 2017, the authorities commit to the adoption of the number of teaching hours per staff member, and the ratios of students per class and pupils per teacher to the best practices of OECD countries to be achieved by the beginning of the 2018-2019 academic year (key deliverable). The evaluation will be consistent with the general evaluation system of public administration. The authorities will ensure a fair treatment of all the education providers, including privately owned institutions by setting quality standards which have to be satisfied by all education providers and a framework of non-discriminatory common rules allowing higher standards.