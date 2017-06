Στη Βουλή της Αυστραλίας άρχισαν να μιλούν... ελληνικά!

Αιτία ήταν η παρουσία του του υφυπουργού Εξωτερικών Τ. Κουίκ ο οποίος κάθονταν στο Θεωρείο των επισήμων μαζί με την Πρέσβη της Ελλάδας κ. Αικατερίνη Ξαγοράρη, τον Διπλωματικό του Σύμβουλο κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη και την Σύμβουλο Πρεσβείας κα Βαρβάρα Ανδριοπούλου.

Για πρώτη φορά στα χρονικά της Βουλής της Αυστραλίας οι βουλευτές καλωσόρισαν την ξένη αντιπροσωπία στη μητρική της γλώσσα!

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πάντως η ελληνική είναι και η γλώσσα των βουλευτών ή έστω των προγώνων τους, καθώς και οι δύο είναι ελληνικής καταγωγής.

Όπως και να 'χει πάντως ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς όλοι οι βουλευτές χειροκρότησαν προς το θεωρείο όπου βρίσκονταν η ελληνική αποστολή, με τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της αντιπολίτευσης και τον Πρόεδρο της Βουλής να της νεύουν έναν απλόχερο χαιρετισμό.



@TerensQuick I warmly welcome you today, the Greek diaspora is very important in Australia. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ σήμερα! ????????????????#qt pic.twitter.com/eGM1DeRuHO