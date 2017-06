Τσίπρας για Eurogroup: `Σημαντική ώθηση για την οικονομία, βάζουμε τέλος στην κρίση`!

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός θα έκανε δήλωση σχετικά με το αποτέλεσμα του Eurogroup, ωστόσο όπως φαίνεται, τελικά αυτή ήρθε μέσω... Twitter!

"Η Ελλάδα κέρδισε στο Eurogroup ελάφρυνση χρέους 14 δισ. ευρώ"!

Αναλυτικά ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:

"Η απόφαση του Eurogroup είναι μια δυναμική ώθηση για την ελληνική οικονομία. καθώς μια δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη".

Eurogroup’s decision is an important boost to the Greek economy, as a dynamic recovery is already underway.

Το δεύτερο tweet ανέφερε: "Η Ελλάδα βρίσκεται καθ' οδόν για να δώσει ένα τέλος στην κρίση που πλήγωσε την κοινωνία και την οικονομία μας. Αυτή η απόφαση δίνει μία δυνατή δέσμευση για αυτόν τον στόχο".

Greece is on its way to put an end to a crisis that harmed our society and economy. This decision provides a strong commitment to this goal.